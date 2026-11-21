İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 21-22 Kasım hafta sonuna ilişkin hava tahminlerini açıkladı. Rapora göre, İstanbul'da cumartesi günü öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Pazar günü ise yağış öngörülmüyor.

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

21 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığının sabah 15, öğle 17, akşam 15 ve gece saatlerinde 14 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 70-95 arasında değişmesi, rüzgarın ise güney yönlerden saatte 15-45 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

22 Kasım Pazar günü ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken sıcaklıkların 14-16 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftaya lodos fırtınasıyla başlanacak

AKOM'un haftalık raporuna göre, 23 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da lodos fırtınasının etkili olması, akşam saatlerinde ise yağmur görülmesi bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 12-20 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

24 Kasım Salı günü sabah saatlerinde yağmur beklenirken çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKOM, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul'da değişken hava koşullarının süreceğini, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın da kentte etkili olacağını bildirdi.