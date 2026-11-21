GTA serisinin 13 yıl aradan sonra gelen yeni oyununu heyecanla bekleyen oyunculara, ABD'nin çeşitli bölgelerindeki polis teşkilatlarından uyarılar yapıldı.

Atlanta Polis Departmanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GTA gerçek bir yer değil ama Atlanta öyle." ifadelerine yer verdi.

"Oyunu oynayın ama kendinizi oyuna kaptırıp hapse girmeyin"

GTA 6'nın heyecanla beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Atlanta Polis Departmanından sizlere dostça bir uyarı: Oyunu oynayın ama kendinizi oyuna kaptırıp hapse girmeyin. Sanal eğlenceyi gerçek hayattaki kararlarla karıştırmayın. Alkollü araç kullanma, dikkatsiz sürüş, araba hırsızlığı ve şiddet, gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurur. Bunları oyunun içinde tutun. Sokaklarımıza taşımayın." uyarıları yer aldı.

Denver Polis Departmanından yapılan paylaşımda ise "Lütfen tüm GTA faaliyetlerini video oyunu sınırları içinde tutun. Dostça bir hatırlatma: Araba hırsızlığı hala yasa dışıdır. Polisten kaçmak hala yasa dışıdır. Beş yıldız kazanmak, bizim vereceğimiz bir başarı değildir." ifadeleri kullanıldı.

"GTA 6'da olan GTA 6'da kalır"

Arizona'daki Pima Bölgesi Polisi de yaptığı paylaşımda, bölgenin oyundaki kentleri anımsattığını ancak gerçek olduğunu belirterek, " Gerçek hayattaki kurallarda hile kodları, yeniden canlanma ya da görevi yeniden başlatma gibi şeyler yoktur. Keyifli oyunlar, sorumlu bir şekilde oynayın ve unutmayın ki güvenli ve sorumlu oyun oynamak her zaman bir kazançtır." uyarısı yaptı.

San Antonio Polis Departmanının yayımladığı videoda, "Oyun becerilerinizi gerçek hayatta görmekten nefret ederiz. İyi oynayın, sorumluluk alarak yaşayın." ifadeleri kullanıldı.

San Juan Polis Departmanından yayımlanan uyarıda da "Biliyoruz çok heyecanlısınız biliyoruz çok beklediniz ancak GTA 6'da olan GTA 6'da kalır." ifadesine yer verildi.