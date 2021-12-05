KAHVE FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

Altınmarka Grubu şirketlerinden Kahve Dünyası, 2022’de de yaklaşık 50 mağaza açmayı ve 400 – 500 kişilik yeni istihdam yaratmayı planlıyor. Yurtdışı yatırımları içinse biraz frene basılmış durumda. Grubun en büyük kahve ve kakao ithalatçılarından da olduğunu belirten Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, “Geçen yıl yaklaşık 1800 dolarlara aldığımız ton başına olan kahve maliyetleri Brezilya’da yaşanan don nedeniyle şu anda 5000 dolar seviyelerine çıktı. Bu fiyatlarına yansıyacak. Kakaoda da tabii artışlar oldu ama yüzde 10 seviyelerinde kaldı” diyor.

Atınmarka Grubu şirketlerinden biri olan Kahve Dünyası, büyümesine hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’un son zamanlardaki en önemli projelerden biri olan Galataport’ta da 3 farklı mağazası ile yerini alan Kahve Dünyası bu yıl pandemiye rağmen 40 yeni mağaza açtı ve 80 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Şirket, bulunmadıkları şehirlere odaklanarak 2022’de de yaklaşık 50 mağaza açmayı planlıyor.

Bugün 36 ilde 220 mağazaya ulaştıklarını belirten Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, 2025 hedeflerinin 500 mağazaya ulaşmak olduğunu söylüyor.

2 bin 300 kişilik istihdamlarını önümüzdeki yıl 400 – 500 kişilik yeni alımla artırmayı planladıklarından da bahseden Altınkılıç, “On günde bir Kahve Dünyası açmaya başladık. Pandemi döneminde 2020’de en fazla mağaza açtığımız yıl rekorunu kırdık. 2021’de de rekoru tekrar güncelledik. 2022’de inşallah üçüncüyü yapacağız” diyor.

Yurt dışında de Londra’da bir, Romanya’da iki mağazaları olduğundan bahseden Altınkılıç, “Onun haricinde master franchise anlaşmalarımızın bulunduğu Suudi Arabistan, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te mağazalarımız bulunuyor. Toplam 15 adet noktadayız. Dolayısıyla haritayı açıp baktığımız zaman bir ABD, bir Avrupa, bir Uzakdoğu meselesi var ki biz daha bunlara henüz adım bile atmadık. Oralara da odaklandığımızda daha gidecek çok yerimiz var. Pandemi nedeniyle yurtdışını biraz yavaşlattık” diye ekliyor.

0NLINE SATIŞA 10 YIL ÖNCE BAŞLADI

Altınmarka Grubu’nun en temel şirketi Altınmarka Kakao ve Çikolata. Bu şirket endüstriyel kakao ve çikolata üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşundan birisi olan şirket, Türkiye’nin kakao ithalatının çok büyük bir kısmını yapıyor. Grup bünyesindeki Detay Çikolata private label bir çikolata, Detay Kahve ise private label kahve üretimi gerçekleştiriyor. Detay Unlu Mamul ve Dondurma da unlu mamuller, pastalar, ekmekler, kekler ve dondurma üretip private label satışlarını gerçekleştiriyor. Grup çatısı altında yer alan cafe konseptindeki Kahve Dünyası’nın ise paketli ürün satışı da yapan bir perakendeci olarak konumlandırıldığını belirten Altınkılıç, şöyle devam ediyor: “Pandemi nedeniyle mağazaların kapandığı dönemde Kahve Dünyası’nın iş hacmi olarak performansı düşüyor ama en azından alternatif satış kanallarındaki ekstra performansıyla bir kısmını kapatabiliyor. Öyle ki kahvedunyasi.com sitesi Türkiye’nin en çok çikolata satılan internet sitesi.E-ticaretin toplam cironun içerisinden aldığı pay her geçen gün artıyor. Benim tahminim şu anda ciromuzun yaklaşık yüzde 12’si online’dan geliyor. Aslında e-ticarete, dijitalleşmeye odaklanmak bu devrin konusu değil. 10 yıl öncesinin konusuydu, biz bu platformu başlatalı da on yıl oldu. Biz sadece bu alana yönelik geçen yıl depo yatırımı yaptık.”

KAHVE FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRECEK

Grup şirketlerinde Detay Kahve’nin Türkiye’nin en büyük kahve ithalatçılarından biri olduğunu hatırladan Altınkılıç, son zamanlarda kahve fiyatlarındaki değişime ilişkin de şu değerlendirmede bulunuyor: “Geçen yıl yaklaşık 2000 doların altına aldığımız, 1800 dolarlara aldığımız ton başına olan kahve maliyetleri şu anda 4800’lerden 5000 dolar seviyelerine çıkmış durumda. Burada temel unsur tabii iklim şartlarının değişiyor olması. Geçen yıl kahvenin ana üreticisi olan Brezilya’da don oldu. Don nedeniyle ekim ayında çıkan mahsulle, projeksiyona göre çok daha düşük bir tonaj verimliliği aldı Brezilya’daki firmalar ve tarım işçileri. Yani özetle kahvede iki, üç, üç buçuk çarpı olan maliyetlerdeki artışın temel sebebi iklim şartları ve oradaki tarım işçilerinin artık bu işi sürdürmek istememesi gibi konular. Yılda bir kez çıkan bir ürün kahve. Bir yıl boyunca bu arzla birlikte devam edileceği öngörülüyor. En azından bir sonraki Ekim’e, Eylül’e kadar bu değişmeyecek gibi duruyor. Bu tabii kahve fiyatlarına yansıyacak mı yansıyacak. Aslında khveden daha yüklü miktarda kakao ithalatı gerçekleştiriyoruz. Kakaoda da tabii artışlar oldu ama yüzde 10 seviyelerinde kaldı.”

BİR FİNCANINDAKİ ARTIŞ 10 – 15 KURUŞ

Türk kahvesindeki fiyat artışına da değinen Altınkılıç, şunları anlatıyor: “1 paket Türk kahvesinden 15 fincan kahve çıkıyor aşağı yukarı. Ayda kendinize 4 paket Türk kahvesi alsanız yaklaşık 60 fincan kahve yapar. 1 paket kahve artı fiyat artışı dediğinizde 8 liradan 10 liraya çıkıyor. Aradaki 2 lirayı 15 fincan bölerseniz de 10 kuruş yapıyor. Yani burada bir fincan kahve için çok büyük zam olarak değerlendirdiğimiz aslında fincan başına 10 kuruş-15 kuruş gibi bir maliyet artışı. 15 kuruş için Türk kahve keyfinizden vazgeçer misiniz?”

DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

Türk kültürünün en önemli değerleri arasında yer alan Türk kahvesi, “UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi”nde yer alıyor. 7 yıldır Dünya Türk Kahvesi Günü, 5 Aralık olarak kabul görüyor. Kahve Dünyası da her yıl 5 Aralık’ta Türk Kahvesi’nin hayatımızdaki yerini araştırıyor ve istatistikler topluyor.

Buna göre;

*15 şehirde yapılan araştırmasa bin 244 kişiye Türk Kahvesi alışkanlıklarının sorulduğu araştırmada bin 77 kişinin ‘müdavim’ olduğunu ortaya koyuyor.

*Araştırmaya gore kadınlar daha fazla Türk kahvesi tüketiyor, hatta Tük kahvesi müdavimi kadın tüketici oranı ise yüzde 91.

*Türk kahvesi içme ortalaması haftada 8 fincan.

*Araştırma Türk kahvesiyle tanışma yaşımızın ortalama 14 olduğunu gözler önüne serildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 36’sı ilk Türk kahvesini 18 yaşından küçükken içtiğini belirtiyor.

*Araştırmada katılımcılara “En çok nerede Türk Kahvesi içmek istersiniz” sorusu da yöneltilmiş. Bu soruya yüzde 19 ile en çok Galata Kulesi yanıtı gelmiş durumda. Onu Kapadokya. İzmir – Kordon, Antalya Düden Şelalesi, Trabzon Uzungöl, Nemrut Dağı ve Göbeklitepe gibi yerler izliyor.