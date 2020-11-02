ABD’de yakın dönemin en kritik seçimine artık sayılı saatler kaldı. Ülkede yapılan anketlerin genel ortalamasında Demokrat aday Biden önde görünüyor. Trafalgar Group’un anketinde ise seçimi mevcut başkan Donald Trump’ın kazanacağı iddia ediliyor.

2016’da seçim tahmini tutan Trafalgar Grubu 2020 seçimleri için yeni bir anket yayımladı. Ankette, ülkedeki anket ortalamalarının aksine Trump’ın özellikle kritik eyaletlerde önde olduğu vurgulanarak, seçimlerden zaferle çıkma şansı olduğu belirtildi.

Grup yöneticilerinin iddiası ise Trump seçmenlerinin anketlerde doğru yanıt vermediği yönünde.

Trafalgar anketine göre Trump Florida’da 2,7, Pennsylvania’da 0,8, Michigan’da 2,5, Kuzey Carolina’da 2,1 ve Arizona’da 2,5 puan önünde görünüyor. Öte yandan Trafalgar, diğer iki önemli eyalet olan Wisconsin’de 1,3 puan ve Minnesota’da 3,2 puan olmak üzere Biden’ın, Trump’ın önünde göründüğünü belirtti.

ANKETLERİN ORTALAMASINA GÖRE BIDEN ÖNDE *

ABD’de yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan analiz sitesi Real Clear Politics’de ulusal anketlerde Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi aday Trump’ın 6,5 puan önünde görünüyor. Kritik eyaletlere bakıldığında da Kuzey Carolina haricindeki tüm eyaletlerde Biden’ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Kuzey Carolina’da Trump’ın, rakibi Biden’ın 0,6 puan önünde olduğu belirtiliyor.

Biden, en kritik eyaletlerden Florida’da 1, Pennsylvania’da 4,2 puan önde görünüyor. Diğer kritik eyaletlerden Michigan’da 5,1, Wisconsin’de 6,6, Arizona’da ise 1 puan üstünlüğü bulunuyor.

SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ *

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. “Delegeler Kurulu” adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Bu sistemde, ABD’de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için “salıncak” olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101’ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.

2016’DA SEÇİM ANKETLERİ NASILDI? *

SETA’nın ABD seçimlerini mercek altına aldığı analizinde ABD’de 2016 yapılan ve Donald Trump’ın başkan koltuğuna oturduğu seçim öncesi son anketler de yer alıyor. ABD’de 2016’nın Ekim ayının ilk yarısında yapılan ulusal anketlere göre Clinton’ın seçimi Trump’ın önünde götürdüğü sonucu bulunmuştu. Anketlerde olduğu gibi Clinton 2016 seçim yarışını Trump’ın önünde bitirmiş ancak delege sayısıyla başkanlık koltuğuna oturan isim Donald Trump olmuştu.

9 KURULUŞUN SEÇİM TAHMİNLERİNE GÖRE BIDEN *

Analizde farklı kurumların seçim tahminlerine de yer veriliyor. ABD’de 9 farklı örgütün 2020 başkanlık seçimi hakkındaki tahminlerini bir araya getirerek oluşturulmuş harita da rapor da yer alıyor. Söz konusu haritaya göre Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve Arizona eyaletlerinde Demokratlar seçim yarışını önde bitirirken North Carolina ve Florida’da seçim sonucunun sürpriz olması bekleniyor. Bu tahmine göre demokratlar seçimi 290 delege alarak kazanırken Cumhuriyetçiler ise 163 delege ile seçim yarışını tamamlıyor