ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte eylül ayı TÜFE beklentileri

ABD'de eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken, küresel piyasaların gündeminde kritik veri öncesindeki gelişmeler yer alıyor.
Petrol fiyatlarındaki artış ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen fiyat hareketlerinin ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentileri etkileyebilecek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine odaklandı. Peki, ABD eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD TÜFE verisi saat kaçta belli olacak?
1 ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
ABD'nin eylül ayına ilişkin enflasyon verileri, bugün (14 Ekim 2026 Çarşamba) Türkiye saatiyle 15.30'da kamuoyuyla paylaşılacak.
2 ABD eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?
ABD'de eylül ayına ilişkin yıllık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 3,6, yıllık çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ağustos ayında yüzde 3,4 olarak açıklanan yıllık TÜFE'nin ardından, eylülde aylık bazda yüzde 0,6'lık artış öngörülüyor. Çekirdek enflasyonun ise aylık yüzde 0,2 yükselmesi bekleniyor.