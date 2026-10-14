ARA
DOLAR
49,39
0,03%
DOLAR
EURO
54,95
-0,68%
EURO
ALTIN
6423,00
-0,05%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte eylül ayı TÜFE beklentileri
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte eylül ayı TÜFE beklentileri

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş ve teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar yakından izlenirken, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyan verinin açıklanacağı tarih ve saat merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte eylül ayı TÜFE beklentileri

ABD'de eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken, küresel piyasaların gündeminde kritik veri öncesindeki gelişmeler yer alıyor. 

Petrol fiyatlarındaki artış ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen fiyat hareketlerinin ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentileri etkileyebilecek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine odaklandı. Peki, ABD eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD TÜFE verisi saat kaçta belli olacak?

1 ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD'nin eylül ayına ilişkin enflasyon verileri, bugün (14 Ekim 2026 Çarşamba) Türkiye saatiyle 15.30'da kamuoyuyla paylaşılacak.

2 ABD eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

ABD eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

ABD'de eylül ayına ilişkin yıllık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 3,6, yıllık çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 

Ağustos ayında yüzde 3,4 olarak açıklanan yıllık TÜFE'nin ardından, eylülde aylık bazda yüzde 0,6'lık artış öngörülüyor. Çekirdek enflasyonun ise aylık yüzde 0,2 yükselmesi bekleniyor.
0
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL