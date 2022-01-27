Asgari ücret artışı, elektrik ve doğalgazdaki zamlar hizmet sektörünün 2022 hedeflerini zora sokmuş durumda. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, TURYİD’in 13. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilirken, seçim sonrası bir grup gazeteciye önemli açıklamalar yaptı.

Yeni zamlar karşısında mönülerde yeni fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Demirer, bu dönemde restoran çalışanlarına müşterinin verdiği bahşişin adisyona yazılması ve kredi kartıyla ödenmesinin önünün açılması için hükümet nezdinde girişimlerde bulunduklarını söylüyor.

“Amerikan tarzı bahşiş” sistemi olarak da bilinen uygulamayla ciro içinde yüzde 5 olan bahşiş payının iki katına çıkacağını ve 1 milyonu aşkın garsonun bundan faydalanacağını ifade eden Demirer, devlete de alınacak stopaj vergisi üzerinden yaklaşık 1 milyar TL’lik ek gelir sağlanabileceğini kaydediyor.

Öneriye çalışanların da sıcak baktığını, örneğin 100 TL’lik adisyona 5-10 TL arasında bir meblağın bahşiş olarak tavsiye edilebileceğini ifade eden Demirer, “Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile bunu konuştuk. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da anlattık. Çalışma Bakanlığı’nın da bunu anlaması lazım. Biz kesinlikle çalışanın tazminatına dokunmayacağız, onu öderiz. Ama bahşişe ben karışmamalıyım” şeklinde konuşuyor.