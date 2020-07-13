Göksu Solar, 2013'ten bu yana kendisine ait ve sattığı tesislerle birlikte güneş enerjisinde 29 MW kurulu güce ulaştı. Türkiye'de sektöre...
Dün 43,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22...
Türkiye'deki yaz turizm bölgelerini mercek altına alan rapora göre Türkiye'nin en değerli tatil beldesi Bozcaada, son bir yıl içerisinde en...
Endeksa.com, Ekonomist'e özel olarak, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da konut fiyatlarında son bir yıldaki değişimi inceledi. Buna göre en...
Türk Lirasi’nın yabancı para birimlerine karşı değerinin zayıflaması, girişimcilerimizin dış pazarlara açılırken ellerini güçlendiren bir durum oldu. Cem Ener Kurucu...
Covid-19 salgını küresel ölçekte ticareti derinden etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülke, Haziran ayı ile birlikte...
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