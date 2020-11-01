ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR *

Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 61.03 ile Kartonsan ve yüzde 37.28 ile T.S.K.B. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 16.21 ve yüzde 16.17 ile GSD Holding ve Gözde Girişim hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 12.02 milyar TL ile T.S.K.B. hissesinde olurken, bu şirketi 7.52 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Gayrimenkul Yat. Ort. ve Gayrimenkul Yat. Ort. sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.98 azalışla 1,127 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 140 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 20.64 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 39.98 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 95.64 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -109.80 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,144 ve 1,161 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,118 ve 1,110 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 2.12 baz puan artarak yüzde 49.85 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.69 seviyesinde bulunuyor.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.47 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.06 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.52-4.08

Satım aralığı: 5.13-5.28

Yabancı Payı (%) : 49.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 27.26 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.00-20.30

Satım aralığı: 28.00-29.50

Yabancı Payı (%) : 58.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO *

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.82 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.50-1.26

Satım aralığı: 1.82-1.93

Yabancı Payı (%) : 32.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

6.98-7.61 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.07 seviyesinin altında kapanışlarda 6.20 seviyesine gerileyebilir. 7.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.20-5.58

Satım aralığı: 7.10-7.28

Yabancı Payı (%) : 41.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.15 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 36.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 35.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 33.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 35.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 36.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33.75-31.00

Satım aralığı: 35.00-38.50

Yabancı Payı (%) : 7.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.90-2.60

Satım aralığı: 3.50-3.78

Yabancı Payı (%) : 15.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.16 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

14.8-15.66 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.97 seviyesinin altında kapanışlarda 12.50 seviyesine gerileyebilir. 15.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.50-10.60

Satım aralığı: 15.50-16.90

Yabancı Payı (%) : 62.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

78.3-81.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 78.45 seviyesinin altında kapanışlarda 74.00 seviyesine gerileyebilir. 79.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 79.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 74.00-70.00

Satım aralığı: 79.50-81.00

Yabancı Payı (%) : 47.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.50-10.10

Satım aralığı: 13.30-14.80

Yabancı Payı (%) : 53.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

41.8-43.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 42.84 seviyesinin altında kapanışlarda 35.00 seviyesine gerileyebilir. 42.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 42.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 35.00-30.25

Satım aralığı: 42.00-43.00

Yabancı Payı (%) : 41.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 8.67 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 8.15 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.25-4.94

Satım aralığı: 8.15-8.75

Yabancı Payı (%) : 2.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

45.42-48.02 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 45.76 seviyesinin altında kapanışlarda 35.50 seviyesine gerileyebilir. 46.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 46.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 35.50-31.25

Satım aralığı: 46.00-49.00

Yabancı Payı (%) : 13.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.85 puan arttı.

DÜŞÜŞTE

4.58 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 4.21 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 4.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.80-3.40

Satım aralığı: 4.38-4.64

Yabancı Payı (%) : 20.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

8.34-9.01 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.4 seviyesinin altında kapanışlarda 7.50 seviyesine gerileyebilir. 8.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.82 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.50-6.98

Satım aralığı: 8.40-8.85

Yabancı Payı (%) : 61.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.81 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.81 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.75-5.05

Satım aralığı: 6.78-7.03

Yabancı Payı (%) : 25.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.27 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.54 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.54-4.32

Satım aralığı: 5.03-5.35

Yabancı Payı (%) : 5.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 1.82 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 1.40 seviyesinde bulunurken direnç 3.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.40-1.22

Satım aralığı: 3.08-3.56

Yabancı Payı (%) : 15.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.89 puan azaldı.