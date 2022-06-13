Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 2.510,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 36,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 5,26 ile metal, ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks değişim göstermezken, sanayi endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,14 puan ve yüzde 1,11 düşüşle 2.763,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26’sı prim yaptı, 72’si geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D) ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’de cuma günü açıklanan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşerek enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceği görüşlerini boşa çıkardığını belirterek, bu gelişme sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında şahin tutumunu sürdüreceği endişesinin piyasalarda satış baskısını güçlendirdiğini ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Fed’in çarşamba günkü para politikası kararlarına kadar piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini aktaran analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Japonya’da sanayi üretiminin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.570 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

​​​​​​​Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,41 değer kaybederek 412,52 puana geriledi.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,53 azalarak 7.205,81 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 2,43 düşerek 13.427,03 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 2,67 değer kaybıyla 6.022,32 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,79 gerileyerek 21.918,04 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,63 azalarak 1,045 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa’da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve faizlerin artma ihtimalini olumsuz karşıladı.

ABD’de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yeniden rekor seviyeye yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6 ile yeniden zirveye ulaştığını bildirdi.

New York Fed, mayıs ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi’nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,3 puan artışla yüzde 6,6’ya çıktı.

Böylece, bir önceki ayki rekor seviyeden gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, yeniden anketin yapılmaya başlandığı 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 6,6 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından nisanda yüzde 6,3’e gerilemişti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3,9 seviyesinde seyretti.

Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti de bu dönemde yüzde 8’den yüzde 9’a yükselerek rekor tazeledi.

Geçen ay gösterdiği yavaşlamanın ardından benzin fiyatlarında beklenen artış yüzde 5,5’e yükselirken, gıda fiyatları, sağlık hizmetleri ve kiralarda beklenen artış ise sırasıyla yüzde 9,3, yüzde 9,4 ve yüzde 10,2’ye geriledi.

ABD’de geçen hafta açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981’den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

Ülkede yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını daha hızlı artırabileceğine dair görüşlerin güçlenmesine neden olmuştu.