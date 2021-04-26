Kripto para piyasaları hafta yaşanan sert düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Bitcoin yatırımcıların düşük seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 52 bin 291 dolardan işlem görüyor.

Piyasa büyüklüğü son 24 saatte yüzde 7’ye yakın değer kazanarak yeniden 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin (BTC) yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 52 bin 291 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa büyülüğü ise 976 milyar dolarda seyrediyor.

Piyasaların ikinci büyük para birimi Ethereum (ETH) yüzde 11’den fazla değer kazandı. ETH fiyatı 2 bin 450 doların üzerine çıktı.

Ripple (XRP) da değer kazanan bir diğer kripto para birimi. XRP’nin fiyatı son 24 saatte yüzde 7 artarak 1.12 dolara yükseldi.