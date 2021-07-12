Geçen haftaya güçlü yükselişle giren BİST-100, hafta içinde ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme ve küresel piyasalara gelen satışla, 1.400’ün üzerinde kalıcılık sağlayamadı.
Para girişiyle yaklaşan yükseliş düşük işlem hacmi sonucu 1.406 direncini görmeden 1.400’de satışla karşılaştı. Kısa vadede 1.380-1.400 arasında seyir izlenmesi beklenirken 1.380’in kırılması durumunda kısa vadeli yükseliş çabasının sonuçsuz kalabileceği belirtiliyor.
Küresel piyasalardaki satış sürerse 1.373 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın temel destek olarak izleneceği kaydediliyor.
Bu dönemde uzmanlar, risklerin dağıtılmasının önemine dikkat çekerken dengeli portföy kurma stratejisine devam edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu konuda uzmanların kapsamlı analiz ve önerilerini giriş haberimizde okuyabilirsiniz.
PİYASA GÜNDEMİ
13 TEMMUZ SALI
ABD TÜFE verileri açıklanacak.
14 TEMMUZ ÇARŞAMBA
TCMB, faiz kararını paylaşacak.
15 TEMMUZ PERŞEMBE
Çin’de GSYİH verileri duyurulacak.
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