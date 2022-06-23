Almanya’nın Brandenburg Eyaleti Ekonomi ve Enerji Bakanı Jörg Steinbach, Tesla’nın Almanya’nın Grünheide bölgesindeki yeni tesisinin milyarlarca dolar kaybetmesinin “şaşırtıcı” olmadığını belirtti.

Steinbach, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı değerlendirmede, Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın “Yeni Tesla tesisleri milyarlarca dolar kaybedilen para fırınları” şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Tesla’nın Almanya’nın Grünheide bölgesindeki yeni tesisinin milyarlarca dolar kaybetmesinin “şaşırtıcı” olmadığını belirten Steinbach, “Yükselen fiyatlar ve tedarik zinciri sorunlarının yanı sıra enerji sektöründeki daha yüksek masraflar kaçınılmaz olarak her şirket için daha yüksek maliyetlere yol açıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk, dün bir röportajında, elektrikli araç üretimini artırmaya çalışan Tesla’nın Almanya ve Teksas’taki yeni tesislerinin “milyarlarca dolar” kaybettiğini aktararak, “Hem Berlin hem de Austin fabrikaları şu anda devasa para fırınları.” ifadesini kullanmıştı.

5 milyar euroya mal olmuştu

Tesla’nın Almanya’da Brandenburg eyaletinin Grünheide bölgesinde yaklaşık 160 hektarlık ormanlık bölgeyi kapsayan ve 5 milyar euroya mal olan giga fabrikası, 23 Mart’ta faaliyete geçmişti. Batarya ve yılda 500 bin otomobil üretimi gerçekleştirmek üzere tasarlanan fabrika, Tesla’ya dünyanın en rekabetçi otomobil pazarlarından birinde üretim üssü imkanı tanıyor. Fabrikanın 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.