ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.
COVID-19 salgınına ilişkin hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de aşı kartları. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle çift doz aşısını olmayanlara...Daha fazla oku
Dünya Bankası'nın yürüttüğü "Doing Business" projesine göre Türkiye'nin puanı 76.8. Bu da Türkiye'nin küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için mükemmel bir ülke olduğu anlamına geliyor.Daha fazla oku
İtalya'da işsizlik oranı, eylülde 59 bin istihdam oluşturulmasıyla yüzde 9,3'ten yüzde 9,2'ye geriledi. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), eylül ayına...
Taliban yönetimi, ekonomik krizdeki ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı. Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki...
ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle fiyat artışlarının meydana geldiğini ifade etti. Biden,...
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 100'ün üzerinde lider 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı, bu alanda 12 milyar dolar kamu ve 7,2...
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