Borsada inişli-çıkışlı bir seyir hakim. Geçen hafta gün içi hareketlerde 1.392’ye kadar geri çekilen BİST-100, toparlanmayı başardı.

Genel olarak yukarı yönlü hareketlerin devamının beklendiği endekste, 1.440’ın direnç olarak izleneceği kaydediliyor.

Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde ise 1.460-1.466 bandı sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük hareketli ortalama 1.417 ilk destek olmak üzere 1.400’e düşüşün sürebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, özellikle hisse seçerken hem sektör hem de uluslararası benzer şirket çarpanlarına göre değerlendirme yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

Ayrıca stop-loss (zarar-kes) uygulamasından da vazgeçmemesini öneriyor. Bu konudaki analizleri ve yaz dönemi portföy dağılım önerilerinin detaylarını kapak haberimizde bulabilirsiniz.

PİYASA GÜNDEMİ

03 HAZİRAN PERŞEMBE

TÜİK, ÜFE verilerini paylaşacak.

04 HAZİRAN CUMA

ABD tarım dışı istihdam verisi duyurulacak.

08 HAZİRAN SALI

Euro Bölgesi GSYİH verisi açıklanacak.