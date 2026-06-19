Emeklilere sıfır faizli TOKİ konut desteği mi geliyor? Kanun teklifi TBMM'de

Kirada yaşayan ve kendi adına konutu bulunmayan emeklilere yönelik yeni bir destek düzenlemesi gündeme geldi. TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, bu kapsamdaki emeklilere sıfır faizli ve uzun vadeli TOKİ finansmanı sağlanması hedeflenirken, geri ödeme koşullarının emekli maaşları dikkate alınarak belirlenmesi öngörülüyor. Peki, sosyal konut desteğinin kapsamı ne olacak, kimler destekten yararlanabilecek?
1 Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, konut sahibi olmayan ve kirada yaşayan emeklilerin daha uygun koşullarda ev edinebilmesini amaçlayan bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMMM) sundu.
2 Kimler destekten yararlanabilecek?
Teklife göre, kendi adına konutu bulunmayan ve kirada yaşayan emekliler TOKİ projelerinde öncelikli hak sahibi olacak. Ayrıca bu kişilere sıfır faizli, uzun vadeli finansman desteği sunulurken, geri ödeme koşulları ise gelir düzeyi ve sosyal durumları dikkate alınarak şekillendirilecek.
3 Kanuna, "emekli konutları" başlıklı yeni bir madde eklenecek
Teklif kapsamında, Toplu Konut Kanunu’na "emekli konutları" başlıklı yeni bir madde eklenmesi öngörülüyor. Düzenleme ile TOKİ tarafından hayata geçirilecek konut projelerinde, evi olmayan ve kirada yaşayan emeklilere öncelikli hak tanınması hedefleniyor.
4 Ödeme koşulları nasıl belirlenecek?
Teklifin yürürlüğe girmesi halinde TOKİ'nin, emeklilerin konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla sıfır faizli ve uzun vadeli finansman modelleri oluşturması öngörülüyor.
Ayrıca, hak kazanan emeklilerin ödeme planları ve taksit tutarları, emekli maaşları ile ekonomik koşulları dikkate alınarak düzenlenecek.
5 Konut ve kira fiyatlarının yüksek seyrettiği bölgelere öncelik verilecek
Düzenlemeye göre emeklilere yönelik sosyal konut projelerinin finansmanı merkezi yönetim bütçesinden sağlanacak.
Konutların planlanması ve uygulanması sürecinde ise konut ve kira fiyatlarının yüksek seyrettiği bölgeler öncelikli olarak değerlendirilecek.
6 Emeklilerin barınma sorununa dikkat çekildi
Kanun teklifinin gerekçesinde, son yıllarda hızla yükselen konut ve kira fiyatlarının emeklilerin barınma sorununu derinleştirdiğine dikkat çekildi.
Özellikle evi bulunmayan ve kirada yaşayan emeklilerin, artan yaşam maliyetleri karşısında hem temel ihtiyaçlarını karşılamakta hem de kira ödemelerini sürdürmekte güçlük çektiği vurgulandı.