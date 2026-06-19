Emeklilere sıfır faizli TOKİ konut desteği mi geliyor? Kanun teklifi TBMM'de

Teklife göre, kendi adına konutu bulunmayan ve kirada yaşayan emekliler TOKİ projelerinde öncelikli hak sahibi olacak. Ayrıca bu kişilere sıfır faizli, uzun vadeli finansman desteği sunulurken, geri ödeme koşulları ise gelir düzeyi ve sosyal durumları dikkate alınarak şekillendirilecek.