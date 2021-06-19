Bugün saat 15.07’de İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi.
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.07’de merkez üssü İstanbul’un Kartal ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
- Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 15.07’deki depremin büyüklüğü 4.2, merkezi Sultanbeyli olarak ölçüldü.
- Deprem İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçesinde hissedildi.
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından paylaştığı mesajda, “AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07’de #Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun” dedi.
AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre;
bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz
Yakacık Çarşı Mahallesi civarında
3.9 büyüklüğünde bir#deprem meydana gelmiştir.
Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.
İlimize geçmiş olsun.
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2021
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