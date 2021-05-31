Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İktisadi Yönelim Anketi’ne göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak yüzde 75,3’e geriledi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan artarak yüzde 75,2’ye indi.

Merkez Bankası, Reel Kesim Güven Endeksi verisinin ise mayıs ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 110,3 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Mevsim-sellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 107,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Öte yandan sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.

SANAYİ ÜRETİMİ MARTTA YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini de açıkladı.

Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artış gösterdi.

Bunun yanında imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi

ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı.