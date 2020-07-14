Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konut satışların rekor artışı satış yönlü hareketliliğin henüz başlangıcı olduğunu kaydederek, “Satışlardaki hareketlilikle konut geliştiriciler yeniden moral buldu. Artışa geçen satışlar, önümüzdeki aylar için tetikleyici bir etki yaratacak” dedi.

Özyurt, “Pandemi nedeniyle nisan ve mayıs aylarında gerileyen satışlar, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci ve hükümetimizin yürürlüğe getirdiği destek paketiyle hızla artışa geçti. Ertelenen yatırımlar için imzalar atılmaya başlandı. Her türlü yatırımcı tarihi bir fırsat olduğunu gördü. TÜİK’in açıkladığı haziran rakamlara göre, satışlarda yaşanan yüzde 209.7’lik rekor artışı, satış yönlü hareketliliğin henüz başlangıcı olarak görüyoruz. Kredili satışlar haziran ayında önceki 2 aya nazaran yüzde 1286.9 oranında artarak, destek paketinin gücünü oluşturdu. Artan taleple haziran ayındaki kredi kullanım oranı, 2019’un tamamını aştı. Satış ofislerinde neredeyse durma noktasına gelen faaliyetler, hız kazandı. Kamu bankalarının sunduğu 0,64 faiz oranı, 12 aya kadar ödemesiz, 15 yıla varan vade ile avantajı yatırımcı açısından çok ciddi bir fırsat yarattı. Henüz daha yolun başındayız. Satışlardaki hareketlilikle konut geliştiriciler yeniden moral buldu. Artışa geçen satışlar, önümüzdeki aylar için tetikleyici bir etki yaratacak. Bunu satış ofislerimizde giderek artan trafikten çok net okuyabiliyoruz. Haziran ayının ilk günlerinde hız kazanan hareketlilik artarak sürüyor. Yatırımcılarımız telefon ve bireysel ziyaretlerle ofislerimizdeki trafikte 10 kat artış yarattı. Sektörümüzde hem toparlanma hem de canlanma dönemi başladı. Normal şartlarda önce toparlanma, ardından bir canlanma dönemi yaşanırdı. Ama bekleyen talep öyle çok artmıştı ki, sunulan destek paketiyle hızla gün yüzüne çıktı. Orta gelir düzeyini hedefleyen paket, amacını aşarak tüm kesimlerin aksiyon almasına vesile oldu. Satışlardaki hareketlilik, yeni projelerin geliştirilmesi yönünde önemli bir açılım başlattı diyebiliriz. Haziranla birlikte başlayan satışlardaki artış trendinin yılın kalan yarısında da rekor artışlarla etkisi altına almasını bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda giderek artan satış rakamları ile birlikte yeni yatırım projeleri de gündemimizde olacak. Konuta erişimi daha da kolaylaştıran destek paketinin kazanımları hem yüksek satış oranları hem de yeni yatırım projeleri olacak.”

“Yılın 2’nci yarısı, rekor gelişmelere sahne olacak”

Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır ise, yılın 2’nci yarısında yerli yatırımcı kadar yabancı yatırımcı açısından da rekor satışlar beklediklerini açıkladı.

Bahadır’ın açıklamaları şöyle:

“Tüm dünya ekonomilerinin sancılı bir süreçten geçtiği pandeminin etkisiyle düşüşe geçen satışlar, normalleşme döneminin başlamasıyla haziran itibariyle beklediğimizin ötesine geçti. TÜİK’in açıkladığı haziran rakamlarına göre, satışlardaki yüzde 209.7’lik rekor yükseliş, hükümetimizin yürürlüğe getirdiği destek paketinin bir yansımasını sunuyor. Sektörümüzün en verimli aylarını esir almaya başlayan pandemi döneminde, normalleşme sürecinin etkisiyle ekonomimizde yeniden yatırım iklimi oluştu. Hükümetimizin normalleşme yönünde hayata geçirdiği uygulamalar ile sosyal hayat yeniden dinamik bir yapıya kavuştu, üretimde çarklar dönmeye başladı. Altın ve döviz fiyatlarındaki sert iniş çıkışlar ve düşüşe geçen mevduat faizleri karşısında yatırımcılar, en güvenilir yatırım araçları arasında gördüğü gayrimenkul yatırımlarını gündemine almaya başladı. Paket kapsamında sunulan 0,64 faiz oranıyla, 12 aya kadar ödemesiz, 15 yıla varan vade ile ödeme kolaylığı da kredili satışlarda patlama etkisi yarattı. Öyle ki, sadece haziranda kullanılan kredi tutarı, 2019’un tamamını aşarak ciddi bir çıkış yaptı. Bu, kampanyanın ne kadar yerinde yürürlüğe girdiğini kanıtlıyor. Haziranda kredili satışlardaki yüzde 1286.9’luk rekor artışın önümüzdeki ayları da kapsayacağını söylemek mümkün. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe yatırımcı ve konut geliştirici açısından bekle ve gör dönemi, haziran itibariyle sona ermiş bulunuyor. Sadece orta gelir düzeyine sahip olanlar değil her kesimden yatırımcıya hitap eden paket, alım gücünü kolaylaştırdı. Yatırım araçları arasında konut yatırımları ilk sıraya yükseldi. Konut geliştiriciler açısından bekleyen yatırımlarla sahaya inme, yatırımcılar açısından kazançlı yatırım aracı olarak konuta yatırım yapma zamanı. 2020’nin ilk yarısı ne kadar sancılı geçtiyse, 2’nci yarısı o kadar sevindirici gelişmelere sahne olacak. Ayrıca uçuşların açılmasıyla birlikte yabancı yatırımcı taleplerinin de artacağını düşünürsek, yılın 2’nci yarısında yerli yatırımcı kadar yabancı yatırımcı açısından da rekor satışlar bekliyoruz. Satışlardaki artış yönlü hareketlilik artarak devam edecek. Biz bunu projelerimize yönelik taleplerde de çok net görüyoruz. Satış ofislerimizdeki hareketlilik hızla sıcak satışa dönüşüyor.”

“Sektörümüz çok kritik virajdan döndü”

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, konut satışlarının hükümetin hazırladığı destek paketi ile pandeminin etki alanından çıktığını kaydetti. Talep patlamasıyla son 3 ayda yaşanan daralmayı hızla telafi etmeye başladıklarını kaydeden Akkuş, “Artan talep stokların hızla erimesini de gündeme getirdi. Sektörümüz çok kritik hayati bir virajdan döndü” dedi.

Akkuş, şöyle konuştu:

“Mart- mayıs arasında geçen 3 aylık süreçte yüzde 50’leri zorlayan gerileme, yerini TÜİK’in açıkladığı haziran rakamlarına göre yüzde 209.7’lik bir rekor bir artışa bıraktı. 3 aylık dönemde eksiyi gören kredili satışlar da paketin etkisiyle yüzde 1286.9 oranında rekor bir artış sergiledi. 1 Haziran’dan bu yana kullanılan konut kredisi, 2019’un tamamında kullanılan krediyi de aşarak rekor oran elde etti. Koronavirüsün yarattığı endişe ortamı normalleşme dönemiyle birlikte ortadan kalkmaya başladı. Kamu bankalarının başrol oynadığı 0,64 faiz oranı, 12 aya kadar ödemesiz, 15 yıla varan vade ile ödeme fırsatı, sektörümüzü yeniden canlandırdı. Orta gelir grubunu hedef alan paket oturum ve yatırım amaçlı konut sahibi olmak isteyen geniş bir kitleyi bir araya getirdi. Çünkü her türlü yatırımcı, bu süreci bir fırsat olarak algıladı. Bu da rekor satışları doğurdu. Sektörümüz koronavirüs öncesine döndü diyebiliriz. Talep patlamasıyla son 3 ayda yaşadığımız daralmayı hızla telafi etmeye başladık. Artan talep stokların hızla erimesini de gündeme getirdi. Sektörümüz çok kritik hayati bir virajdan döndü. Bu süre içerisinde çok büyük zorluklar yaşayan şirketler oldu. Haziran itibariyle yeni bir sayfa açmış olduk. Normalleşme sürecinin kazanımlarını sadece satış rakamlarında değil, belirsizlik ortamı nedeniyle arka plana yeni projelerde çok net görüyoruz. Satışlardaki hareketlilik önümüzdeki dönemde süreklilik kazanarak bekleyen projeleri de raftan indirecek. Akkuş Gayrimenkul olarak normalleşmenin başladığı 1 Haziran tarihi itibariyle satış ofislerimizdeki hareketlilik hız kazandı. Sadece orta gelir grubu değil yatırım amaçlı ailemize katılmak isteyenlerden de talep alıyoruz. Yükselen talebin önümüzdeki ayları da etkisi altına alarak hızla artışa geçeceğini düşünüyoruz.”

“Yeni projelerin konuşulacağı bir dönemi yaşayacağız”

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da, sektörde oluşan yeni yatırım ikliminin yılın 2’nci yarısını kapsayacak yeni bir açılım dönemi başlatacağını kaydetti. Çulhalık, şöye devam etti:

“Türkiye’de başlayan ekonomik ve sosyal ölçekte normalleşme eğilimi, yabancı yatırımcıyı da harekete geçişti. Destek paketiyle birlikte sektörümüzde oluşan yatırım iklimi, tüm taraflar açısından ciddi kazanımlar barındırıyor. Gerileyen satışların yeniden ivme kazanması mevcut projelerin satışlarının tamamlanmasına ve buna bağlı olarak yeni projelerin geliştirilmesine vesile olacak. Sektörümüzde bir domino etkisi yaratarak şantiyelerde hareketlilik getirecek. Yatırımcı açısından bakıldığında ise pandemi nedeniyle ötelenen yatırımlar daha da katma değerli bir yatırım olarak geri dönüyor. Orta gelir düzeyini hedef alan paket, sunduğu tarihi fırsatla tüm kesimleri harekete geçirdi. Haziranda yükselişe geçen satışların önümüzdeki aylarda rekor satışları beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Satış ofislerimizde koronavirüs öncesindeki hareketliliğin çok üzerinde bir trafik yaşanıyor. Sektörümüzde oluşan bu yeni yatırım iklimi, yılın 2’nci yarısını kapsayacak yeni bir açılım dönemi başlattı. Mevcut projelerin satışının hızla tamamlanacağını, yaz aylarının ardından da güz döneminde yeni projelerin konuşulacağı bir dönemi hep birlikte yaşayacağız.”

“Sektörde tarihi bir canlanma dönemi yaşıyoruz”

Golden Sign Satış ve Pazarlama Şirketi Kurucu Ortağı Gül Gül, satışların beklenenin çok üstünde bir performans ile agresif bir şekilde hareketlendiğini belirterek, önümüzdeki dönemde online satışın aldığı payın da artacağına işaret etti. Gül, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

“Koronavirüsten en son etkilenen bir sektör olan gayrimenkul ve inşaat sektöründe, hızlı bir canlanma süreci başladı. Sektöre kazandırılan destek paketi ile zaman zaman durma noktasına gelen satışlar, beklediğimizin çok üstünde bir performans ile agresif bir şekilde hareketlendi. İçerisinde bulunduğumuz dönem, sektörde benzeri olmayan türden bir toparlanma dönemi olarak değerlendirilebilir. Nisan ve mayıs aylarında yaşanan gerilemeye sektörümüz yatırımcı kaybetmedi. Aksine yatırımcı kazandı. Bu 2 aylık süreçte sektörde kalıcı bir yer edinen ve teknolojik altyapısı güçlü olan şirketler online platformlarda yatırımcılarıyla buluştu. Haziran ayında, tapuda her 3 satıştan biri online olarak gerçekleşti. Geleneksel satış metodu artık eskimeye başladı. 360 daire turu, sanal tur, 3 boyutlu gösterim gibi dijital teknolojiler yeni satış araçları arasına girdi. Örnek vermek gerekirse; Özyurtlar İnşaat’ın tüm projeleri, online satışa geçiş için gerekli altyapıya sahipti. Hedef kitlemizle whatsapp aracılığıyla bağlantı kurup, video konferans uygulamalarını kullanarak proje sunumlarımızı gerçekleştirdik. Satış aşamasını da yine dijital ortamda imzalarımızı atarak sonlandırdık. Tüm projelerde whatsapp’tan satışa geçerek online satışa yön veren ilk marka olduk. Haziran ayında destek paketi ile birlikte satış ofisleri de hareketlenince satışlarda patlama etkisi hissedildi. 2 ay boyunca yüzde 50’lere gerileyen satışlar, TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, haziran ayında yüzde 209.7’lik rekor bir artış gösterdi. Destek paketinin yanı sıra, koşullu normal hayata geçişle birlikte sosyal hayattaki canlanma satışlardaki hareketliliğe hız kazandıracak. Nisan ve mayıs aylarındaki gerilemenin hızla tolere edileceği bir dönemdeyiz. Temmuz- ağustos ve eylül aylarını kapsayan bir dönemde bu rakamların çok daha fazlasını konuşacağız. Eylülden itibaren de yeni projelerin gündem maddesi olduğu, projelerin birbiriyle yarıştığı bir dönemin başlangıcını yaşayacağız. Önümüzdeki dönem online satışın aldığı pay da artacak.”