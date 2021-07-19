Küresel piyasalar artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlerken, bu hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantısı gündemin odağında bulunuyor.

Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ve özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek dönem enflasyon öngörülerine ilişkin endişelerini daha yüksek tonda seslendirmesi para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Tahvil alımlarının azaltılmaya başlanması ve küresel ölçekte genişlemeci politikaların sonuna gelindiği yönündeki beklentiler piyasalar üzerinde baskıya neden olurken, geçen hafta Kanada ve Yeni Zelanda merkez bankaları tahvil alımlarını azaltarak “tapering” sürecinin ilk işaretlerini verdi.

Kovid-19 salgınında delta varyantına yönelik endişeler de artarak devam ediyor. Delta varyantının Avrupa ve Asya başta olmak üzere vakalarda tekrar artışa sebep olması dikkati çekerken, birçok ülkede yeni tedbirler gündeme geldi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasını kararlaştırdı.

OPEC’ten yapılan açıklamada, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasına karar verildiği, 10. Bakanlar Toplantısı’nda varılan anlaşmanın süresinin ise Nisan 2022’den 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığı bildirildi.

OPEC’in kararı sonra Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın açılışında yatay seyirle 72,5 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD’de açıklanan perakende satışlar verisinin yüzde 0,6 artarak beklentileri aşmasına karşın Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, artan enflasyon endişelerinin etkisiyle temmuzda aylık 4,7 puan azalışla 80,8 değerine gerileyerek şubattan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,86, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa tarafında da gündemin odağında delta varyantı ve artan vaka sayıları bulunuyor. Cuma günü azalan küresel risk iştahının etkisiyle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 düşüş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,6 gerileyerek 1,18’in hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Asya pay piyasaları da negatif bir seyir izliyor. Delta varyantına ilişkin endişeler ve ABD ile Çin arasında artan gerilim risk algısını artıran en önemli etkenlerin başında geliyor.

Singapur’da tespit edilen 92 vakayla son 11 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, Güney Kore, özel toplantılara yönelik kısıtlamaları Seul dışına genişletme kararı aldı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ise Kovid-19 açısından “yüksek riskli” olarak sınıflandırılan diğer illere uçuşlar, 21 Temmuz’dan itibaren askıya alınacak.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, cuma günü satıcılı seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.363,28 puandan tamamladı. Değer kaybını sürdürerek cuma günü 8,4885 ile son bir ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5260 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek Borsa İstanbul’da, ardından hafta sonuna kadar sürecek Kurban Bayramı tatiline girilecek.

Bu hafta yurt dışında, perşembe günü ECB’nin faiz kararı ve cuma günü dünya genelinde yayımlanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmeler ve ekonomik aktiviteye yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olacak verilerin piyasalar üzerinde etkili olacağını bildirdi.

ECB’nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yönlendirmelerinin önemli olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantı özeti