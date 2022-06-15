WASHINGTON (AA) – New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artarak 30.570,50 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 artışla 3.764,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kazançla 10.968,40 puana çıktı.

Fed’in bugün sona erecek iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi endeksler, açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasıyla piyasalardaki hareketlilik devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik endişeler yoğunlaştı.

Analistler, Fed’in bugünkü toplantısında yüksek enflasyonu kontrol altına almak için 75 baz puanla 1994’ten bu yana en hızlı faiz artışına gitmesinin beklendiğini belirtti.

Bankanın daha agresif bir faiz artışına gitmesinin ekonomide yumuşak iniş umudunu zorlaştıracağına işaret eden analistler, piyasalarda 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlanmasına rağmen Fed’in izleyebileceği farklı seçenekler olmasının yatırımcıları temkinli olmaya zorladığını aktardı.

Analistler, birçok kurumun gerçekleştirdiği anketlerde ekonomistlerin medyan faiz artışı beklentisinin de hala 50 baz puanda olmasının dikkati çektiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle tahvil piyasalarındaki satış baskısı da devam ederken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,50’yle son 11 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 3,40’a geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD’de perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

Ülkede ithalat fiyat endeksi de mayısta aylık yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterirken, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 2,8 yükselerek tahminleri aştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi ise haziranda eksi 1,2 değerinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralmanın devam ettiğine işaret etti.