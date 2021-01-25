Janet Yellen’ın 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketine destek vermesi paritenin de daha iyimser bir zeminde hareket etmesine katkı sağladı.

Ancak uzmanlar, teknik açıdan görünümün değişmesi için 1,2220’nin üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini kaydediyor.

Paritede kısa vadede daha iyimser bir tablodan bahsedebilmek için ise 1,23’ün aşılması gerektiğine yönelik görüş de korunuyor.

10 yıl vadeli ABD tahvil faizinin yüzde 1,10’lere yakın seyretmesinin ve bu durumun ABD ile Almanya tahvil faizleri arasındaki makası yukarı çekmesinin Euro’nun destek bulmasını zorlaştırdığına da değiniliyor.