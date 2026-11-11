NielsenIQ, “Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri Pazarı” raporunu açıkladı

Türkiye’de tüketicilerin Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünlerini satın alma biçimleri değişiyor. Tüketicilerin yaklaşımı “Bunu karşılayabilir miyim?” sorusundan “Bu satın alımın altı ay sonra da doğru bir tercih olduğunu düşünecek miyim?” sorusuna doğru evriliyor. Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim üreticileri açısından bu durum, büyümenin giderek ürünlerin uzun vadeli değerine ilişkin tüketici güveni oluşturmakla şekilleneceğine işaret ediyor. NielsenIQ’nun en yeni “Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri Pazarı” raporu (Tüketici Teknolojileri Trendleri 2027: Her satın alımın sorgulandığı bir dönemde nasıl kazanılır?) tüketicilerin teknoloji ürünlerini satın alma ve yenileme kararlarında “ne zaman” ve “neden” sorularına daha fazla odaklandığını ortaya koyuyor.

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika & Hindistan E-Ticaret Bölge Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları paylaştı:

“Teknoloji ve dayanıklı tüketim ürünleri pazarında tüketicilerin satın alma kararlarını şekillendiren kriterler değişiyor. Tüketicilerin beklentilerini ve tercihlerini anlamak, markaların değişen pazar dinamiklerine uyum sağlaması ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını değerlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüketici Teknolojileri Trendleri 2027 raporumuz, bu değişimi anlamak ve sektörün önündeki fırsatları değerlendirmek için önemli içgörüler sunuyor.”

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 17 ülkeden 17 bin yetişkin tüketicinin katıldığı araştırma ve NielsenIQ’nun küresel satış verileri doğrultusunda hazırlanan Tüketici Teknolojileri Trendleri 2027 raporu, tüketici teknolojileri markalarının inovasyon yaklaşımına ışık tutuyor. Raporda, markaların yalnızca özellik ve teknik kapasite açısından değil; dayanıklılık, verimlilik ve kullanım faydası açısından da yenilik geliştirmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor.

Raporda öne çıkan bulgular şöyle:

• Küresel Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri satışlarının 2026’da 1,4 trilyon dolara ulaşması ve yıllık bazda %5,1 büyümesi bekleniyor.

• Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri tüketicilerinin %63’ü yüksek fiyat hassasiyeti gösteriyor.

• Tüketicilerin %60’ı “fiyatına göre iyi değer” sunan markalara öncelik veriyor.

• Tüketicilerin %56’sı bir ürünün çok pahalı olması veya indirim beklentisi nedeniyle teknoloji satın alımını erteliyor.

• Tüketiciler değeri tanımlarken uygun fiyatın önüne dayanıklılık, kalite, kolaylık ve güveni de koyuyor.

Didem Şekerel Erdoğan, “Türkiye’de tüketiciler Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri satın alımlarını mevcut ekonomik koşulların etkisi altında gerçekleştiriyor. Bu durum, markalar üzerinde her satın alımın neden değerli olduğunu tüketiciye gösterme konusunda daha fazla baskı oluşturuyor. Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünü markaları açısından bu tablo yeni bir büyüme denklemi yaratıyor. Tüketiciler ürünlerini yenileme kararlarını daha dikkatli değerlendirirken, satın alma aşamasında daha fazla unsuru göz önünde bulunduruyor. Dayanıklılık ve kullanım faydasına yönelik beklentiler yükseliyor ve tüketicilerin satın alımı erteleme, daha düşük fiyatlı bir ürüne yönelme veya rakip bir markayı tercih etme riski artıyor.” diye konuştu.

