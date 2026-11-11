Uludağ İçecek'ten Malatya'da yeni tesis yatırımı

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Uludağ İçecek Türk A.Ş., Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen panelle Malatya’da hayata geçecek yeni üretim tesisi yatırımı, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu küresel kamuoyuyla paylaştı.

Zirvenin ilk günü olan 9 Kasım 2026 tarihinde, Yeşil Bölge’de yer alan Dirençli Şehirler Programlama Alanı 2’de düzenlenen panel, sanayide yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir yatırım modellerine odaklandı. “Malatya’da Sürdürülebilir Bir Sanayi Geleceğine Yatırım” başlıklı oturum, Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde, Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumda, depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmanın kalıcı yatırımlarla desteklenmesi, iklim finansmanının sanayi yatırımlarının niteliğine katkısı ve çevresel performansın ölçülebilir göstergelerle izlenmesi ele alındı.

Uludağ İçecek Türk A.Ş., Malatya’da Enerjisinin Yüzde 55’ini Güneşten Karşılayacak

Panelde söz alan Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, küresel iklim diplomasisinin kalbi sayılan COP31’in destekçilerinden biri olmaktan ve Malatya’da hayata geçirecekleri yeni üretim tesisi projesini bu platformda paylaşmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Malatya yatırımımızla üretim gücümüzü artırırken bölgenin geleceğine de katkı sunmayı hedefliyoruz. Malatya’da uzun vadeli bir yatırım ile bölgenin yeniden ayağa kalkmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni üretim tesisimiz, Bursa’daki üretim gücümüzü tamamlayarak bizi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya daha da yakınlaştıracak, dağıtım esnekliğimizi artıracak. Aynı zamanda Malatya üretim tesisimizin enerji ihtiyacının %55’ini güneş panellerinden karşılamayı hedefliyoruz. Yatırım, enerji ve su verimliliğinin yanı sıra sevkiyat ihtiyacını azaltarak karbon ayak izinin düşürülmesine de katkı sağlayacağız. İlk etapta yıllık yaklaşık 140 milyon litre üretim kapasitesi ve 110’un üzerinde doğrudan istihdam öngörüyoruz. Operasyonel dayanıklılığımızı güçlendirirken bölgenin ekonomik toparlanmasını desteklemeyi hedefliyoruz.”

Malatya’da Sürdürülebilir Üretim ve Uzun Vadeli Bir Gelecek

Malatya yatırımında kaynak verimliliğini tasarım aşamasından itibaren önceliklendirdiklerini belirten Kızıl, tesisin sürdürülebilirlik hedeflerini ölçülebilir sonuçlarla ortaya koymayı amaçladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bir fabrikanın sürdürülebilirlik iddiası, tasarımında başlar ve işletme sonuçlarıyla karşılık bulur. Malatya’da enerji ve su kullanımından üretim kayıplarına kadar kaynak verimliliğini yatırımın en başından itibaren ele alıyoruz. Tesisimizi LEED Gold sertifikası hedefiyle tasarlıyor, 4 MWp gücünde güneş enerjisi sistemi ve verimliliği destekleyen dijital uygulamalar planlıyoruz. Bizim için esas olan, bu hedeflerin sahadaki karşılığını ölçmek ve doğrulanmış sonuçlarla ortaya koymak.”

Finansmanın Ötesine Geçen Vizyon Ortaklığı

EBRD ile iş birliğinin projenin uzun vadeli yönetimine katkısına dikkat çeken Kızıl, şu değerlendirmede bulundu:

“Uzun vadeli bir yatırım, finansman kadar güçlü bir yönetim anlayışına da ihtiyaç duyuyor. EBRD ile ortaklığımızı bu anlayış üzerine kurduk. Birlikte yürüttüğümüz süreç, çevresel ve sosyal performanstan kurumsal yönetişime kadar yatırımın tüm yaşamını kapsayan bir bakış açısı geliştirmemize katkı sağladı. Hangi sonuçları hedeflediğimizi, sorumluluklarımızı ve ilerlemeyi nasıl ölçeceğimizi daha açık biçimde tanımladık. Bu ortaklığın değerini, yatırımımızın uzun vadeli niteliğine yaptığı katkıda görüyoruz.”

İklim Finansmanı, Yatırımın Niteliğini İyileştirmeli

EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti ise iklim finansmanı ve kapsayıcı kalkınma modeline dikkat çekerek şunları söyledi:

“Projenin potansiyeli, ekonomik toparlanmayı daha güçlü bir sanayi performansıyla birleştirmesinde yatıyor. Ticari açıdan sürdürülebilir bir yatırım; istihdamı, beceri gelişimini ve bölgesel tedarik zincirlerini destekleyebilir. Bu etkiler, yalnızca projenin bulunduğu yere bakılarak varsayılmamalı, zaman içinde değerlendirilmelidir. İklim finansmanı, yalnızca ekipman alımını finanse etmekle kalmamalı, yatırımın niteliğini de iyileştirmelidir. En güçlü ortaklıklar, şirketlerin çevresel ve sosyal gereklilikleri yatırımı iyileştiren araçlar olarak gördüğü ortaklıklardır. Kalkınma finansmanı, şirket ile banka bu bakış açısını paylaştığında en yüksek değeri yaratır.”

