Konut sektöründe satış rekabeti yapay zekâya taşınıyor

Gayrimenkul sektöründe artan rekabet, konut projelerinin pazarlanma biçiminde yeni yaklaşımları beraberinde getiriyor. Geleneksel reklam yöntemlerinin yanı sıra yapay zekâ destekli görselleştirme, sinematik yaşam senaryoları ve veri analitiğine dayalı hedefleme yöntemleri de pazarlama süreçlerinde kullanılmaya başlanıyor. Sektörde yalnızca daha fazla kişiye ulaşmak değil, satın alma potansiyeli taşıyan doğru müşteri kitlesine erişmek ve reklam bütçelerini daha verimli kullanmak önem kazanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül 2026 verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390'a geriledi. Aynı dönemde ilk el konut satışları yüzde 3,9 artışla 51 bin 519'a yükselirken, ikinci el satışlar yüzde 15,3 düşüşle 90 bin 871 oldu. Satış kategorilerinde yaşanan bu farklılaşma, konut geliştiricileri açısından hedef kitle analizi, fiyatlandırma ve marka konumlandırması gibi başlıkların önemini artırıyor.

Reklamda görüntülenme değil, satış potansiyeli öne çıkıyor

Gayrimenkul sektörüne yönelik reklam ve pazarlama çalışmaları yürüten şirketler de değişen koşullara uygun yeni modeller geliştiriyor. Bu alanda 17 yıldır faaliyet gösteren ve 350'den fazla konut markasıyla çalışan MODD Group Reklam Ajansı, yapay zekâ destekli içerik üretimi ile veri odaklı pazarlamayı bir araya getiren RES 360 by MODD markasını oluşturdu.

MODD Group Reklam Ajansı Kurucusu Cem Has, gayrimenkul reklamcılığında performansın yalnızca erişim ve başvuru sayılarıyla ölçülmemesi gerektiğini belirterek, "Reklam performansını yalnızca kaç kişiye ulaştığımızla veya kaç form topladığımızla değerlendirmiyoruz. Bizim için önemli olan, projeyle gerçekten ilgilenen ve satın alma potansiyeli taşıyan doğru müşteriye ulaşmak" dedi.

Ajansın yürüttüğü kampanyalara ilişkin şirket içi gözlemlerine göre, yapay zekâ destekli yaşam senaryoları ve sinematik anlatımların kullanıldığı bazı çalışmalarda geleneksel reklam içeriklerine kıyasla daha nitelikli potansiyel müşteri verileri elde edildi. Söz konusu sonuçlar, ajansın kendi kampanya deneyimlerine dayanırken, teknolojinin satış dönüşümüne etkisinin ölçülmesi de pazarlama performansı açısından önem taşıyor.

Henüz inşa edilmemiş konutlar dijital ortamda deneyimleniyor

Konut projelerinin tanıtımında kullanılan teknolojiler de değişiyor. Mimari çizimler ve üç boyutlu görsellerin yanı sıra yapay zekâ destekli video prodüksiyonlarıyla henüz tamamlanmamış projelerin yaşam alanları, günlük hayatı yansıtan senaryolar üzerinden görselleştirilebiliyor.

Cem Has, "Bir konut projesinin mimarisini, sosyal alanlarını ve teknik özelliklerini göstermek önemli. Ancak insanların o projede nasıl bir hayat yaşayabileceklerini hissettirmek çok daha güçlü bir iletişim kurmamızı sağlıyor. Bugün yapay zekâ teknolojileri sayesinde henüz inşa edilmemiş yaşam alanlarını gerçekçi, sinematik hikâyelerle anlatabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yöntemle konut projelerinin yalnızca fiziksel özelliklerinin değil, sundukları yaşam biçiminin de potansiyel alıcılara aktarılması hedefleniyor.

Sektörün satış sorunları raporlaştırılıyor

Gayrimenkul pazarlamasında bir diğer gündem maddesini ise reklam yatırımlarının satışa dönüşme oranı oluşturuyor. MODD Group, RES 360 çatısı altında başlattığı RES 360 Reports serisiyle konut sektörünün satış ve pazarlama süreçlerinde karşılaştığı sorunları ele alıyor.

Serinin ilk üç raporu, konut projelerinde oluşan talebin satışa dönüşmemesi, artan reklam bütçelerine rağmen nitelikli müşteriye ulaşılamaması ve aynı bölgede yer alan projeler arasındaki fiyat ve marka algısı farklılıklarına odaklanıyor. İnşaat şirketlerinin yöneticileri ve pazarlama profesyonellerine yönelik hazırlanan raporlar, bu sorunların değerlendirilmesine ilişkin analiz çerçeveleri içeriyor.

Has, gayrimenkul sektöründe pazarlama ve satış süreçlerinin birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "17 yılda edindiğimiz deneyim bize şunu gösterdi: Gayrimenkul pazarlamasında marka, kreatif üretim, medya ve satış süreçleri birbirinden ayrı düşünülemez. Amacımız yalnızca projelerin görünürlüğünü artırmak değil, doğru stratejiyle pazardaki değerlerini güçlendirmek" dedi.