Sinoz Kozmetik, iç yapılanmaya gidiyor. Mart ayından bu yana 3 yeni atama gerçekleştiren firmanın Genel Müdür Yardımcılığına Faruk Balmumcu, İhracat Müdürü görevine Sinan Eraslan ve Lojistik departmanının başına ise Bülent Yeşilyurt getirildi.

2002 yılından bu yana büyük ölçekli global firmalarda e-ticaret Direktörü olarak görev yapan Faruk Balmumcu, Şubat ayı itibarıyla Sinoz Kozmetik’te Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Faruk Balmumcu, 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde Marketing alanında MBA programını tamamladıktan sonra sırasıyla; De-tur, Otto Group , Gittigidiyor/e-bay, Lav.com.tr, Demsa Group ve Evidea’da e-ticaret Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Sinoz’a yeni ihracat müdürü

İş hayatına 2001 yılında Unilever Algida da başlayan Sinan Eraslan 2007 yılından itibaren Farmasi, Flormar, Simit Sarayı gibi şirketlerde İhracat departmanında çeşitli görevlerde bulunmuş, görev sebebi ile bir süre Bulgaristan, Kazakistan ve Amerika da yaşamıştır. Son 10 yıldır Kişisel bakım ve renkli kozmetik alanında 106 ülkede iş ortakları ile beraber çalıştığı markaların penetrasyon ve satışını başarıyla gerçekleştiren Sinan Eraslan 2 erkek çocuğu babasıdır.

Yeni Lojistik Direktörü Bülent Yeşilyurt oldu

Perakende pazarında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Bülent Yeşilyurt iş hayatına 2000 yılında Carrefoursa ile başladı. Sırasıyla Intersport, Ziylan Group ve Olka Spor A.Ş.’de İş geliştirme ve Lojistik Planlama Direktörü olarak görev alan Yeşilyurt, Mart ayı itibarı ile Sinoz Kozmetik ailesine katıldı.