Türkiye 2001-2020 arasını kapsayan 20 yıllık dönemde 32 milyar 195 milyon 654 bin dolarlık iç fındık ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri Birliği (KFMİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye son 20 yılda çeşitli ülkelere 4 milyon 993 bin 167 ton iç fındık sattı.

Yılda ortalama 120 ülkeye fındık ihraç eden Türkiye, 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemde toplam 32 milyar 195 milyon 654 bin 140 dolarlık iç fındık dış satımı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yılda ortalama ihraç ettiği fındık miktarı 249 bin ton olarak gerçekleşirken, ortalama döviz girdisi ise 1 milyar 609 milyon dolar oldu.

En fazla fındık ihracatı 319 bin 772 ton ile 2019 yılında gerçekleştirilirken, en fazla döviz ise 2015 yılında 2 milyar 827 milyon 316 bin 418 dolar ile sağlandı.

“Olması gereken, Türkiye’nin mevcut üretimini en az 2,5-3 katına çıkartmak”

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, AA muhabirine, Türkiye’de son 20 yılın ortalamasına göre yılda 630 bin ton civarında fındık üretildiğini, iç ve dış piyasada yıllık tüketim miktarının ise yaklaşık 600 bin ton olduğunu söyledi.

Arslantürk, Türkiye’nin 2020 yılında 280 bin 924 ton iç fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 945 milyon 299 bin dolar elde ettiğini belirtti.

Ülke genelinde 740 bin hektarlık alanda fındık üretimi yapıldığına dikkati çeken Arslantürk, “Üretim ve tüketim miktarını baz aldığımızda, üretimi maalesef geliştiremediğimizi görüyoruz. Üretimin gelişmemesinden dolayı da gerek ihracat gerek içerideki tüketim yerinde saymış durumda.” dedi.

Türkiye’de dönüm başına düşen ortalama fındık miktarının 90 kilogram olduğunun altını çizen Arslantürk, “Bu, dünya ortalamasının çok çok altında bir rakam. Olması gereken, Türkiye’nin mevcut üretimini en az 2,5-3 katına çıkartmak. Üretimi artırmak için hayata geçirdiğimiz, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Proje kapsamında örnek bahçeler oluşturduk. Bu örnek bahçelerimizde dönüm başına 400-500 kilogram ortalamayla üretim yapabiliyoruz şu anda. Hedef daha çok üretip, daha çok satmak. Hedefimiz olan 4 milyar doları fındıktan sağlayabilmek.” diye konuştu.

Arslantürk, yaşlanan fındık bahçelerinin mutlaka yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Yenilenen bahçelerde de yeni modellere göre dikim yapılması gerekiyor. Modern bir bahçe tesisi yapılmasını istiyoruz. Bu noktada tek gövde sistemini savunuyoruz, oluşturduğumuz örnek bahçelerimiz de zaten o yönde. Devletin de ilgili sivil toplum örgütlerinin de olaya bu yönde yaklaşmasını istiyoruz. Mevcut üretim miktarını çok rahat aşabiliriz. Yeni alanlar yaratmadan, mevcut alanlarda gerekli tarımsal uygulamaları yaparak bile bunu aşmamız mümkün.”

Koronavirüs salgını döneminde üreticilerin bahçelerine daha fazla vakit ayırma imkanı bulduğunu da dile getiren Arslantürk, şöyle devam etti:

“Pandemi sürecinde iyi bir gelişme var, vatandaş bahçesi ile ilgilenmeye başladı. Bu yıl tahmin ediyorum ki her şey yolunda giderse tüm zamanların en yüksek rekoltesinin gerçekleşme olasılığı var. Çünkü bahçelerin temizliği, bakımı yapıldı. Hafta sonları vatandaş tamamen bahçe ile ilgilendi. Bahçenin, ürünün istediği her şeyi vermiş oldu üretici, onun da karşılığını umarım bu yıl alacak.”