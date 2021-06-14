Bazı kamu kurumlarına olan borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları gerekiyor. Yapılandırılan borçların azami 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı bulunuyor, ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül mesai saati bitiminde sona erecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre,