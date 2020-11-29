Online market alışverişi platformu Marketyo, tüketicilere kişiselleştirilmiş online market deneyimi yaşatırken, üyesi olan marketleri de hem e-ticarete açıyor hem de onları şirket hissedarı yapan yeni bir iş modeli sunuyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

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Marketyo CEO’su Özer Fırat, “Marketyo’nun hedefi, 1 milyar dolar değerinde bir teknoloji şirketi olmak” diyor.

Pek çok sektörde taşları yerinden oynatan Covid 19 pandemisi gıda perakende sektöründe de büyük bir değişimi beraberinde getirdi.

Bu süreçte gıda perakende sektöründe online satışlar yüzde 134 arttı. Önümüzdeki dönemde toplam satışların yüzde 10-15’inin online’dan gelmesi bekleniyor. Bu da 20-25 milyar dolarlık bir ekonomi anlamına geliyor.

Marketyo, yerel marketlerin bu dev pazardan pay almasını sağlamayı hedefleyen bir online market alışverişi platformu.

Perakendecilerin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedefleyen Marketyo, online market alışverişi uygulaması olarak ilk kez mayıs ayında alışverişçiler ile buluştu.

Şirket, bugün 51 ilde 110 farklı market aracılığıyla 300’den fazla teslimat noktasında hizmet veriyor. 2021 sonunda 81 ilde ve 500 teslimat noktasında olmayı hedefleyen Marketyo’nun hedefi, 1 milyar dolar değerinde, Türkiye’den çıkmış bir teknoloji şirketi olmak.

Marketyo CEO’su Özer Fırat, “2021 sonunda günlük 10 bin, 2022 sonunda 30 bin siparişe ulaşma hedefimiz var. En az üç ülkeye açılacağız” diyor.

YENİ BİR İŞ MODELİ *

Marketyo’nun mevcut online perakende platformlarından en büyük farkı marketlerle kurduğu ortaklık modeli. Marketyo, bünyesindeki marketleri sadece birer satıcı olarak konumlandırmıyor aynı zamanda onları hem e-ticarete açan hem de şirket hissedarı yapan yeni bir ortaklık modeline dayanıyor.

Marketyo CEO’su Özer Fırat, “Marketler bizim iş ortaklarımız. Planımız, 2021 yılı sonunda Marketyo’nun yüzde 15 hissesini sipariş oranları nispetinde marketlerimize dağıtmak ve onların Marketyo hissedarı olmalarını sağlamak.

Daha somut olarak altını çizersek, hedefimiz olan 1 milyar dolarlık değerin 150 milyon dolarını iş ortağı marketlerimizle paylaşıyor olacağız. Bu tür bir modeli ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir yerinde görmedik.

İlk defa online bir platform, yerel zincirleri online alışverişle buluşturmakla kalmıyor, yerel marketleri hissedar yapan yeni bir iş modeline de liderlik ediyor” diyor.

Marketyo’nun hizmet anlayışının odağında kişiselleştirme var. Fırat, tüketiciye bu imkanı sunmayı hedeflediklerini söylüyor.

Bu nedenle teslimat süresi yarışına girmeyen şirket, daha fazla seçenek, daha fazla özelleştirme ve hatta kişiye özel kampanya imkanlarıyla, iki saatlik teslimat aralıkları ile marketleri alışverişçilerle buluşturuyor.

ÜÇ BOYUTLU GEZİLEBİLECEK *

Hem klasik ticaret hem de e-ticaret için kullanıcı deneyimi ve oyunlaştırma artık çok önemli. Buradan hareketle Marketyo sektörde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Marketyo uygulaması üzerinden dünyada ilk kez alışverişçiler bir marketi 3 boyutlu olarak gezebilecek. Fırat, hem alışverişçi deneyimi hem de markaların online pazarlama aktiviteleri için çığır açacaklarını belirtiyor.