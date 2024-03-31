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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

31 Mart 2024 | 08:00
Ekonomist’te Bu Hafta

EN KÂRLI YATIRIM SAYFİYELER

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Akbank LAB’in odağında blockchain ve üretken yapay zekâ var
Yapı Kredi’ye Euromoney’den iki ayrı ödül
Anadolu Hayat Emeklilik, yeni müşteri kazanımı faaliyetlerine ağırlık verecek
Garanti BBVA Portföy’de Hülya Türkmen Keçecioğlu dönemi
‘Strateji ve Dönüşüm Ofisi’ne liderlik edecek

GÖSTERGE
Merkez’den ters köşe faiz kararı
İşsizlik 10 yıl sonra tek haneye düştü
Tüketici güveninde yön yukarı

Küresel ticarette ‘Orta Koridor’ fırsatı
“Yeni halka arzlar planlıyoruz”
Kafein’den yurtdışında büyüme atağı
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Tatlı sektöründe girişim fırsatları
Isı pompası kombinin tahtına göz dikti
“Biyodizel üretimine başlayacağız”
Yeşil enerjiye 2 milyar dolar yatırım yapacak

İŞ DÜNYASINDAN
Girişimciler merkezlerini yurtdışına taşıyor
‘Ekonomik Etki Araştırması’nın sonuçlarını aldı
2024’te 1,3 milyar TL yatırım yapacak
Turizm acentalerı ‘fahiş fiyat’tan şikayetçi
Yapay zeka teknolojisi mutfağa girdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Topluma ve dünyaya değer katacak projeler
Sanal influencer’ını yarattı
GİRİŞİM
AssisTT’ten girişimci çalışma modeli
Shark Gitar 2,5 milyon Euro yatırım aldı
Kadınlara e-ihracat desteği

VERGİDE GÜNDEM
’Enflasyon düzeltmesi’ne ‘düzeltme’ şart

BORSA
Bedelsiz sermaye artırımında en gözde 50 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Anadolu Efes ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi:
Mart ortasından bu yana alımlar artıyor

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