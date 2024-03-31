Ekonomist’te Bu Hafta

EN KÂRLI YATIRIM SAYFİYELER

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Akbank LAB’in odağında blockchain ve üretken yapay zekâ var

Yapı Kredi’ye Euromoney’den iki ayrı ödül

Anadolu Hayat Emeklilik, yeni müşteri kazanımı faaliyetlerine ağırlık verecek

Garanti BBVA Portföy’de Hülya Türkmen Keçecioğlu dönemi

‘Strateji ve Dönüşüm Ofisi’ne liderlik edecek

GÖSTERGE

Merkez’den ters köşe faiz kararı

İşsizlik 10 yıl sonra tek haneye düştü

Tüketici güveninde yön yukarı

Küresel ticarette ‘Orta Koridor’ fırsatı

“Yeni halka arzlar planlıyoruz”

Kafein’den yurtdışında büyüme atağı

Avrupa pazarına e-ticaretle girecek

Turizme 9 günlük bayram dopingi

Tatlı sektöründe girişim fırsatları

Isı pompası kombinin tahtına göz dikti

“Biyodizel üretimine başlayacağız”

Yeşil enerjiye 2 milyar dolar yatırım yapacak

İŞ DÜNYASINDAN

Girişimciler merkezlerini yurtdışına taşıyor

‘Ekonomik Etki Araştırması’nın sonuçlarını aldı

2024’te 1,3 milyar TL yatırım yapacak

Turizm acentalerı ‘fahiş fiyat’tan şikayetçi

Yapay zeka teknolojisi mutfağa girdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Topluma ve dünyaya değer katacak projeler

Sanal influencer’ını yarattı

GİRİŞİM

AssisTT’ten girişimci çalışma modeli

Shark Gitar 2,5 milyon Euro yatırım aldı

Kadınlara e-ihracat desteği

VERGİDE GÜNDEM

’Enflasyon düzeltmesi’ne ‘düzeltme’ şart

BORSA

Bedelsiz sermaye artırımında en gözde 50 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Anadolu Efes ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi:

Mart ortasından bu yana alımlar artıyor