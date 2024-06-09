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Ekonomist'te bu hafta (9-22 Haziran 2024)

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

09 Haziran 2024 | 10:17
Ekonomist'te bu hafta (9-22 Haziran 2024)

Ekonomist Dergisi'nin 9-22 Haziran sayısında yer alan konu başlıkları, özel haberler, araştırma sonuçları, analizler şöyle: 
(Satın almak için DergiBurda adresi)

YENİ HALKA ARZLARDA YÖN NEREYE?
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK
‘Yeşil Ekonomi Zirvesi’ iş dünyasını buluşturdu 
İş dünyası özel yemekte buluştu

FİNANS KORİDORU
TSPB’de Pamir Karagöz ile ‘ilk kadın başkan dönemi’
TSKB, Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde birinci oldu
United Payment’a Azerbaycan’da e-para lisansı
Misyon’un saklama, servis ve platform bankacılığı vizyonu
Yapı Kredi’de iki üst düzey atama gerçekleşti

GÖSTERGE
Enflasyonda en kötü geride kaldı mı?
Türkiye ilk çeyrekte tüketimle büyüdü
Dış ticaret açığı daraldı
Yatırımcının yeni limanı GYF’ler olacak
“Bir babayiğit varsa buyursun tesis kursun”
Franchise ile 2,7 milyar TL  ciro hedefi koydu
40 milyon dolarlık dördüncü fabrikasını açıyor
Yat ve tekne kiralamada  ‘parlak sezon’ beklentisi
Yerli üreticiler ‘güç trafosu’ yarışına girdi
“Yatırım bütçemizi yüzde 230 artırdık”
Krizdeyiz ama eğleniyoruz
“El nakışı ile beş kıtaya ihracat yapıyoruz”

İŞ DÜNYASINDAN
“Hedefimiz sosyal etkiyi artırmak” 
Tofaş, mobilite gelirlerini bağlantılı araçlarla artıracak
Caribou Coffee’den Türkiye’ye yatırım
E-ticarette kapasite artıracak 
TÜSİAD, perakendenin geleceğine ışık tuttu

BORSA
“Beş yılda 5 milyarTL yatırım yapacağız”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri... 
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü 
Takas Analizi: Yabancı yatırımcılar tahvil alırken hisse satıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketler çocuk ve gençlere ‘umut’ olmayı hedefliyor
Evcil hayvan kategorisine de girdi
Nitelikli eğitim desteği sunuluyor

GİRİŞİM
Aronya bahçesi kurmak ister misiniz?
Simya VC’den ikinci fon geliyor
Mükellef’e yeni yatırım

VERGİDE GÜNDEM
Vergi incelemeleri artıyor mu?

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 2 şirket
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
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İLERİ
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