Ekonomist'te bu hafta (9-22 Haziran 2024)

Ekonomist Dergisi'nin 9-22 Haziran sayısında yer alan konu başlıkları, özel haberler, araştırma sonuçları, analizler şöyle:
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YENİ HALKA ARZLARDA YÖN NEREYE?
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
‘Yeşil Ekonomi Zirvesi’ iş dünyasını buluşturdu
İş dünyası özel yemekte buluştu
FİNANS KORİDORU
TSPB’de Pamir Karagöz ile ‘ilk kadın başkan dönemi’
TSKB, Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde birinci oldu
United Payment’a Azerbaycan’da e-para lisansı
Misyon’un saklama, servis ve platform bankacılığı vizyonu
Yapı Kredi’de iki üst düzey atama gerçekleşti
GÖSTERGE
Enflasyonda en kötü geride kaldı mı?
Türkiye ilk çeyrekte tüketimle büyüdü
Dış ticaret açığı daraldı
Yatırımcının yeni limanı GYF’ler olacak
“Bir babayiğit varsa buyursun tesis kursun”
Franchise ile 2,7 milyar TL ciro hedefi koydu
40 milyon dolarlık dördüncü fabrikasını açıyor
Yat ve tekne kiralamada ‘parlak sezon’ beklentisi
Yerli üreticiler ‘güç trafosu’ yarışına girdi
“Yatırım bütçemizi yüzde 230 artırdık”
Krizdeyiz ama eğleniyoruz
“El nakışı ile beş kıtaya ihracat yapıyoruz”
İŞ DÜNYASINDAN
“Hedefimiz sosyal etkiyi artırmak”
Tofaş, mobilite gelirlerini bağlantılı araçlarla artıracak
Caribou Coffee’den Türkiye’ye yatırım
E-ticarette kapasite artıracak
TÜSİAD, perakendenin geleceğine ışık tuttu
BORSA
“Beş yılda 5 milyarTL yatırım yapacağız”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Takas Analizi: Yabancı yatırımcılar tahvil alırken hisse satıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketler çocuk ve gençlere ‘umut’ olmayı hedefliyor
Evcil hayvan kategorisine de girdi
Nitelikli eğitim desteği sunuluyor
GİRİŞİM
Aronya bahçesi kurmak ister misiniz?
Simya VC’den ikinci fon geliyor
Mükellef’e yeni yatırım
VERGİDE GÜNDEM
Vergi incelemeleri artıyor mu?