Ekonomist'te bu hafta (9-22 Haziran 2024)

Ekonomist Dergisi'nin 9-22 Haziran sayısında yer alan konu başlıkları, özel haberler, araştırma sonuçları, analizler şöyle:

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YENİ HALKA ARZLARDA YÖN NEREYE?

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

‘Yeşil Ekonomi Zirvesi’ iş dünyasını buluşturdu

İş dünyası özel yemekte buluştu

FİNANS KORİDORU

TSPB’de Pamir Karagöz ile ‘ilk kadın başkan dönemi’

TSKB, Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde birinci oldu

United Payment’a Azerbaycan’da e-para lisansı

Misyon’un saklama, servis ve platform bankacılığı vizyonu

Yapı Kredi’de iki üst düzey atama gerçekleşti

GÖSTERGE

Enflasyonda en kötü geride kaldı mı?

Türkiye ilk çeyrekte tüketimle büyüdü

Dış ticaret açığı daraldı

Yatırımcının yeni limanı GYF’ler olacak

“Bir babayiğit varsa buyursun tesis kursun”

Franchise ile 2,7 milyar TL ciro hedefi koydu

40 milyon dolarlık dördüncü fabrikasını açıyor

Yat ve tekne kiralamada ‘parlak sezon’ beklentisi

Yerli üreticiler ‘güç trafosu’ yarışına girdi

“Yatırım bütçemizi yüzde 230 artırdık”

Krizdeyiz ama eğleniyoruz

“El nakışı ile beş kıtaya ihracat yapıyoruz”

İŞ DÜNYASINDAN

“Hedefimiz sosyal etkiyi artırmak”

Tofaş, mobilite gelirlerini bağlantılı araçlarla artıracak

Caribou Coffee’den Türkiye’ye yatırım

E-ticarette kapasite artıracak

TÜSİAD, perakendenin geleceğine ışık tuttu

BORSA

“Beş yılda 5 milyarTL yatırım yapacağız”

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Takas Analizi: Yabancı yatırımcılar tahvil alırken hisse satıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Şirketler çocuk ve gençlere ‘umut’ olmayı hedefliyor

Evcil hayvan kategorisine de girdi

Nitelikli eğitim desteği sunuluyor

GİRİŞİM

Aronya bahçesi kurmak ister misiniz?

Simya VC’den ikinci fon geliyor

Mükellef’e yeni yatırım

VERGİDE GÜNDEM

Vergi incelemeleri artıyor mu?