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Ekonomist'te bu hafta (2-15 Mart 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (2-15 Mart 2025) konuları şöyle:

02 Mart 2025 | 08:56
Ekonomist'te bu hafta (2-15 Mart 2025)

EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

KAPAK
GÖSTERGE
İşsizlik gerilese de hala çok yüksek
Sokağın enflasyon beklentisi düşmüyor
Kapasite kullanımı üç aydır düşüyor
Altında alım fırsatı devam edecek mi?
“Sanayiciler yarına sağ çıkma derdinde”
200 milyon dolar yatırımla 1200 kişiye iş yaratacak
Enerji yatırımı ile cirosunu 5 yılda 10’a katlayacak
Felaketlere karşı ‘yeni nesil’ girişim dönemi
Perakendeyi daha teknolojik yönetiyorlar
“125 milyon dolar yatırımla altıncı fabrikayı kuruyoruz”
Bahçeşehir’de proje yarışı hız kazandı

İŞ DÜNYASINDAN
Kırgızistan’a otelcilikte yeni anlayışı taşıdı
KAGİDER’den deprem bölgesine destek
SunExpress Türkiye filosunu büyütüyor
Bayiler kanalıyla istihdama katkı
“Üçüncü büyük turizm hamlesini başlatmalıyız”

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Yönetim katında kadınların ayak sesleri artıyor
Markalar ‘ideal güzellik’ baskısından uzaklaşıyor

GİRİŞİM
Teknoloji girişimlerine yatırım yapacak
10 start up’a destek verecek
Türkiye ve Yunanistan yarışıyor

VERGİDE GÜNDEM
2024 Yılı Ücret Gelirleri Beyanı

SİGORTA
Sigorta sektörünün geleceğini etkileyen beş trend
Emeklilik sistemi reforma ihtiyaç duyuyor
2025 yılı için genel sağlık sigortası prim tutarı ne kadardır?
‘Gömülü sigortacılık’ yükselişte
Yenilikçi ürün ve hizmetlerle büyüyecek
Küresel ticari sigorta fiyatları düşüşe geçti
HDI Sigorta’ya yeni genel müdür yardımcısı

BORSA
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Yapı Kredi Bankası ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist
tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
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Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu
Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını duyurdu
Selçuk Ecza Deposu'ndan (SELEC) temettü kararı
Anadolu Sigorta'dan temettü ve bedelsiz kararı
Ege Endüstri (EGEEN) temettü teklifini duyurdu
Borsanın yeni şirketinden temettü kararı
28 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftanın verileri
Borsadan 'yukarı adım' açıklaması: Bugün de devam edecek
TAB Gıda (TABGD) bilanço tarihini duyurdu
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