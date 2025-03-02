EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

KAPAK

GÖSTERGE

İşsizlik gerilese de hala çok yüksek

Sokağın enflasyon beklentisi düşmüyor

Kapasite kullanımı üç aydır düşüyor

Altında alım fırsatı devam edecek mi?

“Sanayiciler yarına sağ çıkma derdinde”

200 milyon dolar yatırımla 1200 kişiye iş yaratacak

Enerji yatırımı ile cirosunu 5 yılda 10’a katlayacak

Felaketlere karşı ‘yeni nesil’ girişim dönemi

Perakendeyi daha teknolojik yönetiyorlar

“125 milyon dolar yatırımla altıncı fabrikayı kuruyoruz”

Bahçeşehir’de proje yarışı hız kazandı

İŞ DÜNYASINDAN

Kırgızistan’a otelcilikte yeni anlayışı taşıdı

KAGİDER’den deprem bölgesine destek

SunExpress Türkiye filosunu büyütüyor

Bayiler kanalıyla istihdama katkı

“Üçüncü büyük turizm hamlesini başlatmalıyız”

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Yönetim katında kadınların ayak sesleri artıyor

Markalar ‘ideal güzellik’ baskısından uzaklaşıyor

GİRİŞİM

Teknoloji girişimlerine yatırım yapacak

10 start up’a destek verecek

Türkiye ve Yunanistan yarışıyor

VERGİDE GÜNDEM

2024 Yılı Ücret Gelirleri Beyanı

SİGORTA

Sigorta sektörünün geleceğini etkileyen beş trend

Emeklilik sistemi reforma ihtiyaç duyuyor

2025 yılı için genel sağlık sigortası prim tutarı ne kadardır?

‘Gömülü sigortacılık’ yükselişte

Yenilikçi ürün ve hizmetlerle büyüyecek

Küresel ticari sigorta fiyatları düşüşe geçti

HDI Sigorta’ya yeni genel müdür yardımcısı

BORSA

Temettü verimliliği yüksek 32 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Yapı Kredi Bankası ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist

tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

BİST-30