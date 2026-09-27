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PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

Satın alma liderleri ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

“Sermaye akışlarının Türkiye’ye yönelmesine daha etkin aracılık edeceğiz”

Garanti BBVA Filo’da dönüşüm: Yeni nesil kiralama modeli hayata geçiriliyor

Oyak Yatırım, iki önemli ismi kadrosuna kattı

Yapı Kredi’de Tolga Özdemir’e yeni görev

ING Türkiye’de mali kontrol ve hazine yönetimine liderlik edecek

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Yapay zeka kullanımı küresel çapta artıyor

Cari denge 8 ay sonra fazla verdi

Türkiye 2030’da kaçıncı büyük ekonomi olacak?

Tüketici güveni yılbaşından beri yükselişte

İş gücü piyasasında dengeler bozuluyor

“Mısır yatırımıyla Kuzey Afrika tedarikçisi olacağız”

Aca Grup, savunmada Afrika pazarına açıldı

Türkiye’ye 70 milyon dolar yatırım yapacak

Balıkçılığın görünmeyen yüzü risk altında

İSO’yu Kastamonulu ve makinacı başkan yönetecek

“Atığın farklı değerlerini ekonomiye kazandıracağız”

SİGORTA DÜNYASI

ÖZEL DOSYA

KKTC’de gayrimenkul yatırımının gözde rotaları

İŞ DÜNYASINDAN

Üzüm bağları don sonrası bereketlendi

Yunanistan 5 bine yakın aileye Golden Visa verdi

Art Design’dan yurt dışı atağı

Balıkçılıkta uluslararası rekabetin adresi Çeşme olacak

Gıda ihracatçıları hedefe ABD’yi koydu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalaşmada yeni rota ‘nişleşme’

Hedefinde İskandinav ülkeleri var

VERGİDE GÜNDEM

Üretimden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi

BORSA

Fon depremi yatırımcı tercihlerini nasıl etkileyecek?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Vakıfbank ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: BİST-30’a hangi hisse dahil edildi?