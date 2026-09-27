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PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
Satın alma liderleri ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
“Sermaye akışlarının Türkiye’ye yönelmesine daha etkin aracılık edeceğiz”
Garanti BBVA Filo’da dönüşüm: Yeni nesil kiralama modeli hayata geçiriliyor
Oyak Yatırım, iki önemli ismi kadrosuna kattı
Yapı Kredi’de Tolga Özdemir’e yeni görev
ING Türkiye’de mali kontrol ve hazine yönetimine liderlik edecek
KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Yapay zeka kullanımı küresel çapta artıyor
Cari denge 8 ay sonra fazla verdi
Türkiye 2030’da kaçıncı büyük ekonomi olacak?
Tüketici güveni yılbaşından beri yükselişte
İş gücü piyasasında dengeler bozuluyor
“Mısır yatırımıyla Kuzey Afrika tedarikçisi olacağız”
Aca Grup, savunmada Afrika pazarına açıldı
Türkiye’ye 70 milyon dolar yatırım yapacak
Balıkçılığın görünmeyen yüzü risk altında
İSO’yu Kastamonulu ve makinacı başkan yönetecek
“Atığın farklı değerlerini ekonomiye kazandıracağız”
SİGORTA DÜNYASI
ÖZEL DOSYA
KKTC’de gayrimenkul yatırımının gözde rotaları
İŞ DÜNYASINDAN
Üzüm bağları don sonrası bereketlendi
Yunanistan 5 bine yakın aileye Golden Visa verdi
Art Design’dan yurt dışı atağı
Balıkçılıkta uluslararası rekabetin adresi Çeşme olacak
Gıda ihracatçıları hedefe ABD’yi koydu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalaşmada yeni rota ‘nişleşme’
Hedefinde İskandinav ülkeleri var
VERGİDE GÜNDEM
Üretimden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi
BORSA
Fon depremi yatırımcı tercihlerini nasıl etkileyecek?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Vakıfbank ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: BİST-30’a hangi hisse dahil edildi?