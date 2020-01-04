Ekonomist’te bu hafta

Ocak 4, 2020 0 Yorum 59 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

PARAYI NE YAPMALI?

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
 Sektör ortalamasının üzerinde büyüyor

GÖSTERGE
 2019’da enflasyon geldiği yere döndü
Turizmde 2019 yılı iyi kapanacak
Cari açık yeniden yükleniyor

Bankaların odağında kredi büyümesi var
“100 milyon dolarla şirket satın alacağız”
Yıldız’ın Kümaş’ına Yıldırım talip oldu
Emsan eski günlerine geri dönmek istiyor
Lüks Otel zincirleri Türkiye’yi sevdi
Oyuncak sektörü vitesi büyütecek
“Yatırımların meyvesini 2020’de toplayacağız”

YÖNETİM
 CEO’ların süresi giderek kısalıyor

TEKNOPANO
 Hayatı kolaylaştıran yeni teknolojiler

İŞ DÜNYASINDAN
 Rüzgar yatırımlarına ‘YEKDEM’ sıkıntısı
Yurtdışında etkinliğini artıracak
Kozmetikte mağazalaşma kararı aldı
Lojistik sektörü ‘alternatif rota’ arıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 İyi hikayelerin ‘melek yatırımcısı’ oldu
Pazarlama dilini de ‘renkli’ seçti

GİRİŞİM
 Oto bakımda girişim fırsatı
Üniversiteliler fikirlerini yarıştıracak

VERGİDE GÜNDEM
 Vergi artışlarında oto pilot

BORSA
 Borsada ilk çeyrekte neler öngörülüyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Selçuk Ecza Deposu ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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