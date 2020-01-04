Ekonomist’te bu hafta
PARAYI NE YAPMALI?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Sektör ortalamasının üzerinde büyüyor
GÖSTERGE
2019’da enflasyon geldiği yere döndü
Turizmde 2019 yılı iyi kapanacak
Cari açık yeniden yükleniyor
Bankaların odağında kredi büyümesi var
“100 milyon dolarla şirket satın alacağız”
Yıldız’ın Kümaş’ına Yıldırım talip oldu
Emsan eski günlerine geri dönmek istiyor
Lüks Otel zincirleri Türkiye’yi sevdi
Oyuncak sektörü vitesi büyütecek
“Yatırımların meyvesini 2020’de toplayacağız”
YÖNETİM
CEO’ların süresi giderek kısalıyor
TEKNOPANO
Hayatı kolaylaştıran yeni teknolojiler
İŞ DÜNYASINDAN
Rüzgar yatırımlarına ‘YEKDEM’ sıkıntısı
Yurtdışında etkinliğini artıracak
Kozmetikte mağazalaşma kararı aldı
Lojistik sektörü ‘alternatif rota’ arıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İyi hikayelerin ‘melek yatırımcısı’ oldu
Pazarlama dilini de ‘renkli’ seçti
GİRİŞİM
Oto bakımda girişim fırsatı
Üniversiteliler fikirlerini yarıştıracak
VERGİDE GÜNDEM
Vergi artışlarında oto pilot
BORSA
Borsada ilk çeyrekte neler öngörülüyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Selçuk Ecza Deposu ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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