EKONOMİDE KORONA ALARMI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
”2021-2023 döneminde hızlı büyüyeceğiz”
İlk kadın başkan seçildi n Euler Hermes’te bayrak değişimi
GÖSTERGE
Ekonomi virüse ‘yüksekte’ yakalandı
Cari açığa geçişi ‘revizyon’ öteledi
İşsizlikte yükseliş yeniden hızlanabilir
Petroldeki düşüş Türkiye’ye yarar mı?
“250 milyon dolarlık yatırım yapacağız”
12 milyon dolara fabrika kuracak
Beta’dan Gebze’ye tutkal tesisi yatırımı
Rekabet gücü için oteller yenilenmeli
“İnovatif yapısal yaklaşıma ihtiyaç var”
Kilosu 2 milyon dolara çip üretimi yapıyor
Hayatı kolaylaştıran teknolojik cihazlar
İŞ DÜNYASINDAN
2020’de 20 yeni şube açacak
400 milyon ziyaretçiye ulaştı
Uludağ Ekonomi Zirvesi 27-28 Kasım’da yapılacak
113 yeni mağaza açacak
Yurtdışında bayilikle büyüyecek
Güneş enerjisi masaya yatırıldı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Erkeklerin dünyasından 8 Mart filmleri
Yatağa bile telefonla giriyoruz
GİRİŞİM
Kayseri Mutfağı 10 şube açacak
İlk Fırsat’tan yüzde 100 istihdam
DOSYA
7 maddede doğru okul nasıl seçilir?
VERGİDE GÜNDEM
Hangi ücret yıllık beyana tabi?
BORSA
Koronavirüs şirketleri nasıl etkileyecek?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Türk Telekom ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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