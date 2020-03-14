EKONOMİDE KORONA ALARMI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

”2021-2023 döneminde hızlı büyüyeceğiz”

İlk kadın başkan seçildi n Euler Hermes’te bayrak değişimi

GÖSTERGE

Ekonomi virüse ‘yüksekte’ yakalandı

Cari açığa geçişi ‘revizyon’ öteledi

İşsizlikte yükseliş yeniden hızlanabilir

Petroldeki düşüş Türkiye’ye yarar mı?

“250 milyon dolarlık yatırım yapacağız”

12 milyon dolara fabrika kuracak

Beta’dan Gebze’ye tutkal tesisi yatırımı

Rekabet gücü için oteller yenilenmeli

“İnovatif yapısal yaklaşıma ihtiyaç var”

Kilosu 2 milyon dolara çip üretimi yapıyor

Hayatı kolaylaştıran teknolojik cihazlar

İŞ DÜNYASINDAN

2020’de 20 yeni şube açacak

400 milyon ziyaretçiye ulaştı

Uludağ Ekonomi Zirvesi 27-28 Kasım’da yapılacak

113 yeni mağaza açacak

Yurtdışında bayilikle büyüyecek

Güneş enerjisi masaya yatırıldı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Erkeklerin dünyasından 8 Mart filmleri

Yatağa bile telefonla giriyoruz

GİRİŞİM

Kayseri Mutfağı 10 şube açacak

İlk Fırsat’tan yüzde 100 istihdam

DOSYA

7 maddede doğru okul nasıl seçilir?

VERGİDE GÜNDEM

Hangi ücret yıllık beyana tabi?

BORSA

Koronavirüs şirketleri nasıl etkileyecek?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Türk Telekom ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…