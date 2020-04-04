KRİZDEN ÇIKIŞ YOLU
PANO 8 ETKİNLİK
CEO Club online platformda:
“Yeni dünya ve iş yapış şekillerimiz” konuşuldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Koronavirüsü kapsama almaya başladılar
Temettü dağıtımına yeni düzenleme geliyor
GÖSTERGE
Üçüncü dalgayı mutlaka önlemek gerek
Koronavirüs ilk darbeyi ihracata vurdu
Enflasyonda virüs etkisi şimdilik hafif
Yılın İş İnsanları: Zirvedeki isimler
“Bu tedbirler yetmez yeni hamleler gerek”
Hepatit ve HIV ilaçlarını Türkiye’de üretecek
Yeni fabrikasını Çorum’da kuruyor
Gıda perakendesinde taşlar yerinden oynadı
Koronavirüs savaşına şirketlerden destek
“Getir’i yurtdışına da açmayı hedefliyoruz”
Turizmde standartlar yeniden yazılacak
Dijital platformlara iyice yüklendik
İŞ DÜNYASINDAN
İlk siber güvenlik kuluçka merkezi geliyor
Aşı çalışmalarını hızlandırdı
Biyoteknolojik ilaç geliştirecek
İstegelsin, hizmet ağını büyütecek
Turizmde umutlar yerliye bağlandı
Hem yurtiçinde hem hem yurtdışında büyüyecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Korona zamanında iletişime devam
Markalar videolarla bilgilendirme yapıyor
GİRİŞİM
Beyaz Butik girişimciler arıyor
VERGİDE GÜNDEM
Covid salgınına mali kalkan
BORSA
Hangi hisselerin kazanç potansiyeli var?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Kordsa ve TSKB’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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