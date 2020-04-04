KRİZDEN ÇIKIŞ YOLU

PANO 8 ETKİNLİK

CEO Club online platformda:

“Yeni dünya ve iş yapış şekillerimiz” konuşuldu

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

Koronavirüsü kapsama almaya başladılar

Temettü dağıtımına yeni düzenleme geliyor

GÖSTERGE

Üçüncü dalgayı mutlaka önlemek gerek

Koronavirüs ilk darbeyi ihracata vurdu

Enflasyonda virüs etkisi şimdilik hafif

Yılın İş İnsanları: Zirvedeki isimler

“Bu tedbirler yetmez yeni hamleler gerek”

Hepatit ve HIV ilaçlarını Türkiye’de üretecek

Yeni fabrikasını Çorum’da kuruyor

Gıda perakendesinde taşlar yerinden oynadı

Koronavirüs savaşına şirketlerden destek

“Getir’i yurtdışına da açmayı hedefliyoruz”

Turizmde standartlar yeniden yazılacak

Dijital platformlara iyice yüklendik

İŞ DÜNYASINDAN

İlk siber güvenlik kuluçka merkezi geliyor

Aşı çalışmalarını hızlandırdı

Biyoteknolojik ilaç geliştirecek

İstegelsin, hizmet ağını büyütecek

Turizmde umutlar yerliye bağlandı

Hem yurtiçinde hem hem yurtdışında büyüyecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Korona zamanında iletişime devam

Markalar videolarla bilgilendirme yapıyor

GİRİŞİM

Beyaz Butik girişimciler arıyor

VERGİDE GÜNDEM

Covid salgınına mali kalkan

BORSA

Hangi hisselerin kazanç potansiyeli var?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Kordsa ve TSKB’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…