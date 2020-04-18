TEKNOPARKLARDA SAĞLIK ATAĞI
PANO
ETKİNLİK
Online CEO Club buluşmaları
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
”Sağlık, B2B ve fintech yatırımı yapacağız”
GÖSTERGE
IMF’ye göre yüzde 5 küçüleceğiz
Ekonomi damdan düşmüş gibi olacak
Virüs bütçeyi de hasta etmeye başladı!
Belirsizlik ortamında riski düşük portföy
“Savunma projeleri 75 milyar doları aşacak”
Dijitalleşme yatırımına daha da hız verecek
Baumit, Türkiye’den ihracata odaklanacak
Kapanan kapılara alternatif aranıyor
‘Butik seyahat’ dönemi mi geliyor?
”E-ticaret salgınla yüzde 160 büyüdü”
Koronovirüs etkisiyle istihdamlarını artırdılar
FİNANS
Dijital bankacılıkta işlemler katlandı!
İŞ DÜNYASINDAN
E-ticaret ve yurtdışı mağazalarla büyüyecek
Pijama ve patik satışı 2 kat arttı
KOBİL’den koronavirüse karşı “bilgi platformu”
Bir ayda bir yıllık kolonya satışı yaptı
İlk kişisel marka ajansını kurdu
Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Evde kal’ döneminde abonelikler artıyor
Korona patent savaşları
ağlık çalışanlarına destek
GİRİŞİM
Beyaz Butik girişimciler arıyor
Oyun Start Up’ları yarışacak
VERGİDE GÜNDEM
Koronavirüs günlerinde gayrimenkul satış vergisi
BANKNOT
BORSA
Hisse portföyüne korona revizyonu!
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Coca Cola ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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