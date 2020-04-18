TEKNOPARKLARDA SAĞLIK ATAĞI

PANO

ETKİNLİK

Online CEO Club buluşmaları

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

”Sağlık, B2B ve fintech yatırımı yapacağız”

GÖSTERGE

IMF’ye göre yüzde 5 küçüleceğiz

Ekonomi damdan düşmüş gibi olacak

Virüs bütçeyi de hasta etmeye başladı!

Belirsizlik ortamında riski düşük portföy

“Savunma projeleri 75 milyar doları aşacak”

Dijitalleşme yatırımına daha da hız verecek

Baumit, Türkiye’den ihracata odaklanacak

Kapanan kapılara alternatif aranıyor

‘Butik seyahat’ dönemi mi geliyor?

”E-ticaret salgınla yüzde 160 büyüdü”

Koronovirüs etkisiyle istihdamlarını artırdılar

FİNANS

Dijital bankacılıkta işlemler katlandı!

İŞ DÜNYASINDAN

E-ticaret ve yurtdışı mağazalarla büyüyecek

Pijama ve patik satışı 2 kat arttı

KOBİL’den koronavirüse karşı “bilgi platformu”

Bir ayda bir yıllık kolonya satışı yaptı

İlk kişisel marka ajansını kurdu

Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Evde kal’ döneminde abonelikler artıyor

Korona patent savaşları

ağlık çalışanlarına destek

GİRİŞİM

Beyaz Butik girişimciler arıyor

Oyun Start Up’ları yarışacak

VERGİDE GÜNDEM

Koronavirüs günlerinde gayrimenkul satış vergisi

BANKNOT

BORSA

Hisse portföyüne korona revizyonu!

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Coca Cola ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…