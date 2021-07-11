19 FONDAN START UP DESTEĞİ

PANO

1İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

İş dünyası ve kamu ‘Yükselen Asya’yı konuştu

FİNANS KORİDORU

“Makine yatırımı finansmanı, birinci önceliğimiz”

AvivaSA yoluna AgeSA olarak devam ediyor

Marsh Türkiye’ye yeni transfer

BNP Paribas Leasing’de Sibel Alyar dönemi

GÖSTERGE

Enflasyon treni raydan çıkıyor

İSO ikinci 500’den ne sonuç çıktı?

Yabancı şirketlerin payı düşüyor

Portföylerde alım için ne öneriliyor?

“350 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyoruz”

Özsüt, iki yeni konseptle büyüyecek

Arzum hedefine yurtdışı piyasaları koydu

Küba’nın şifasını dünyaya satıyor

Online sağlık girişimleri yükselişte

Mağazacılıkta rekabet ‘deneyim’e kaydı

“Bu yıl ciroda 45 milyar TL’yi göreceğiz”

İŞ DÜNYASINDAN

Netpak yurtdışında pazarını genişletecek

Avrupa’da fabrika kuracak

Yeni yıla iki yeni yatırımla girecek

Türkiye’de hızlı büyüdü

72 yaşında girişimci oldu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalar artık sese kulak veriyor

130 milyon Euro’luk yatırımla hedef büyüttü

GİRİŞİM

“İş dünyasında yeni bir çağ açacağız”

Kadınları cesaretlendiren proje

153 girişimciye 200 bin TL destek

VERGİDE GÜNDEM

Kayıtları düzeltme imkanı

BANKNOT

BORSA

14 kurum 52 hissede ‘al’ diyor

İşbir Yatak’ta büyüme hedefi yüzde 50’ye çıktı

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Vakıfbank ve Sabancı Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…