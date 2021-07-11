19 FONDAN START UP DESTEĞİ
PANO
1İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
İş dünyası ve kamu ‘Yükselen Asya’yı konuştu
FİNANS KORİDORU
“Makine yatırımı finansmanı, birinci önceliğimiz”
AvivaSA yoluna AgeSA olarak devam ediyor
Marsh Türkiye’ye yeni transfer
BNP Paribas Leasing’de Sibel Alyar dönemi
GÖSTERGE
Enflasyon treni raydan çıkıyor
İSO ikinci 500’den ne sonuç çıktı?
Yabancı şirketlerin payı düşüyor
Portföylerde alım için ne öneriliyor?
“350 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyoruz”
Özsüt, iki yeni konseptle büyüyecek
Arzum hedefine yurtdışı piyasaları koydu
Küba’nın şifasını dünyaya satıyor
Online sağlık girişimleri yükselişte
Mağazacılıkta rekabet ‘deneyim’e kaydı
“Bu yıl ciroda 45 milyar TL’yi göreceğiz”
İŞ DÜNYASINDAN
Netpak yurtdışında pazarını genişletecek
Avrupa’da fabrika kuracak
Yeni yıla iki yeni yatırımla girecek
Türkiye’de hızlı büyüdü
72 yaşında girişimci oldu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar artık sese kulak veriyor
130 milyon Euro’luk yatırımla hedef büyüttü
GİRİŞİM
“İş dünyasında yeni bir çağ açacağız”
Kadınları cesaretlendiren proje
153 girişimciye 200 bin TL destek
VERGİDE GÜNDEM
Kayıtları düzeltme imkanı
BANKNOT
BORSA
14 kurum 52 hissede ‘al’ diyor
İşbir Yatak’ta büyüme hedefi yüzde 50’ye çıktı
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Vakıfbank ve Sabancı Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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