SATIN ALMA LİDERLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Finansman şirketi yatırımıyla finans sektörüne gireceğiz
Garanti BBVA’dan esnaf ve KOBİ’lere özel programı
Gedik Yatırım halka arzlara liderlik etmeyi hedefliyor
GÖSTERGE
TL’nin reel değeri en düşük seviyede
İlk altı ayda ihracat yüzde 40 arttı
Müsilaj sayfiyelerde fiyatları düşürecek mi?
“Üç yılda 1,5 milyar dolar yatırım yapacağız”
Aralco yeni şubelerle büyüyecek
Yurtdışında üretim tesisi açacak
Sürdürülebilir moda atağa kalktı
Markalı tanı kiti ile dünyaya açılıyor
Balistik seramikte küresel oyuncu olacak
“Yeni bir ödeme sistemi kuracağız”
Turizmin kaderi ‘Delta varyantı’na bağlı
İŞ DÜNYASINDAN
Enspire ile verimliliğe odaklandı
İki hastane yatırımına hazırlanıyor
Gökçeada’nın enerjisi kendine yetecek
TÜSİAD’dan genç girişimcilere destek
Geri dönüşümde hedef 2030
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Logo değişimiyle markalara taze kan geliyor
Yeni çağın mesleği: İçerik üreticiliği
GİRİŞİM
Gezegene saygılı girişim
VERGİDE GÜNDEM
Uluslararası vergilemede dönüşüm
BORSA
Demir-çelikte güçlü kârlılık sürecek
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TSKB ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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