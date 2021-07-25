SATIN ALMA LİDERLERİ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

Finansman şirketi yatırımıyla finans sektörüne gireceğiz

Garanti BBVA’dan esnaf ve KOBİ’lere özel programı

Gedik Yatırım halka arzlara liderlik etmeyi hedefliyor

GÖSTERGE

TL’nin reel değeri en düşük seviyede

İlk altı ayda ihracat yüzde 40 arttı

Müsilaj sayfiyelerde fiyatları düşürecek mi?

“Üç yılda 1,5 milyar dolar yatırım yapacağız”

Aralco yeni şubelerle büyüyecek

Yurtdışında üretim tesisi açacak

Sürdürülebilir moda atağa kalktı

Markalı tanı kiti ile dünyaya açılıyor

Balistik seramikte küresel oyuncu olacak

“Yeni bir ödeme sistemi kuracağız”

Turizmin kaderi ‘Delta varyantı’na bağlı

İŞ DÜNYASINDAN

Enspire ile verimliliğe odaklandı

İki hastane yatırımına hazırlanıyor

Gökçeada’nın enerjisi kendine yetecek

TÜSİAD’dan genç girişimcilere destek

Geri dönüşümde hedef 2030

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Logo değişimiyle markalara taze kan geliyor

Yeni çağın mesleği: İçerik üreticiliği

GİRİŞİM

Gezegene saygılı girişim

VERGİDE GÜNDEM

Uluslararası vergilemede dönüşüm

BORSA

Demir-çelikte güçlü kârlılık sürecek

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

TSKB ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…