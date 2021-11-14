FRANCHISING 100

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“2021’i 3 milyar TL işlem hacmini aşarak bitireceğiz”

Akbank’tan dört yeni iş birliği anlaşması

Melikşah Utku’nun yerine kim geldi?

Unico Sigorta’da genel müdür değişimi

Çiğdem Nalbantoğlu’nun yeni adresi belli oldu

GÖSTERGE

Üretici enflasyonunda 19 yılın rekoru

İhracat İklim Endeksi yerinde saydı

Geniş tanımlı işsizlik arttı

Portföylerde yıl sonu hesapları

“Turizm ve tekstilde büyümemiz sürecek”

BM, meslek eğitimine 110 milyon TL yatıracak

İhracat kapasitesini artırarak büyüyecek

Tatlıdan 500 milyon TL ciro çıkardı

Şirketler çalışanlardan girişimci çıkarıyorlar

Gayrimenkulde ‘yeşil’ dönüşüm

Sanayi kuruluşlarına temiz enerji ürettirecek

“2022’de 100 yeni mağaza açacağız”

Türkiye e-ihracat atağına kalktı

İŞ DÜNYASINDAN

İhracatçı yüksek kurdan memnun değil

Koç, kargo sektörüne Sendeo ile girdi

Geri dönüşüme 50 milyon TL’lik yatırım

Uzaktan erişimle fabrika kurdu

Zeytinciler KDV ve ihracat desteği istiyor

Mobilyacılar başkanlık kriziyle bölündü

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalar yeni dönemde üç başlığa odaklandı

Influencer pazarlamanın yükselişi

VERGİDE GÜNDEM

Yeniden değerleme ne zaman: Bugün mü yarın mı?

BORSA

Halka arzlarda tarihi rekor kırılıyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…