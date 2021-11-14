FRANCHISING 100
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“2021’i 3 milyar TL işlem hacmini aşarak bitireceğiz”
Akbank’tan dört yeni iş birliği anlaşması
Melikşah Utku’nun yerine kim geldi?
Unico Sigorta’da genel müdür değişimi
Çiğdem Nalbantoğlu’nun yeni adresi belli oldu
GÖSTERGE
Üretici enflasyonunda 19 yılın rekoru
İhracat İklim Endeksi yerinde saydı
Geniş tanımlı işsizlik arttı
Portföylerde yıl sonu hesapları
“Turizm ve tekstilde büyümemiz sürecek”
BM, meslek eğitimine 110 milyon TL yatıracak
İhracat kapasitesini artırarak büyüyecek
Tatlıdan 500 milyon TL ciro çıkardı
Şirketler çalışanlardan girişimci çıkarıyorlar
Gayrimenkulde ‘yeşil’ dönüşüm
Sanayi kuruluşlarına temiz enerji ürettirecek
“2022’de 100 yeni mağaza açacağız”
Türkiye e-ihracat atağına kalktı
İŞ DÜNYASINDAN
İhracatçı yüksek kurdan memnun değil
Koç, kargo sektörüne Sendeo ile girdi
Geri dönüşüme 50 milyon TL’lik yatırım
Uzaktan erişimle fabrika kurdu
Zeytinciler KDV ve ihracat desteği istiyor
Mobilyacılar başkanlık kriziyle bölündü
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar yeni dönemde üç başlığa odaklandı
Influencer pazarlamanın yükselişi
VERGİDE GÜNDEM
Yeniden değerleme ne zaman: Bugün mü yarın mı?
BORSA
Halka arzlarda tarihi rekor kırılıyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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