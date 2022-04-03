PARAYI NE YAPMALI?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
TSKB’de Murat Bilgiç dönemi başlıyor
Bireysel bankacılık operasyonlarına liderlik edecek
İş Bankası üst yönetiminde üç atama
GÖSTERGE
Ekonomik güven 10 ayın en düşüğünde
İhracatta ‘kapasite kullanımı’ alarmı
Hizmet ÜFE yüzde 80’e dayandı
Banka kârları bir yılda yüzde 323 arttı
Rusya’da Türk markalarına ilgi artıyor
“Girdiğimiz sekiz ülkede büyümeye odaklandık”
İlaçta Türkiye’yi ana üretim üssü yapacak
Göçmen 10 ülkeye göçme kararı aldı
Şirketlerden kadın üreticiye satış desteği
Fuarcılıkta pandemi öncesine döndük
Markalı konutta ‘sayfiye’ rekabeti
Dönüşüme 50 milyon TL yatırım yapacağız
Yeni yatırımlarla 4 milyar TL ciro hedefi koydu
İŞ DÜNYASINDAN
Süper uygulama hedefine ulaştı
Global atakla 2025’e hazırlanıyor
Kış turizmi sektörü Erciyes’te buluştu
Yeni TÜSİAD başkanından dikkat çekici ilk mesaj
Yerli e-ticaret firmaları Londra’ya çıkarma yapacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Bu projeler gençleri sporla buluşturuyor
IGA, NFT gelirlerini TODEV’e bağışladı
Dijital pazarlamada 48 ödül aldı
GİRİŞİM
Kronik hastaları takip ediyor
20 girişim şirketine yatırım yapacak
SİGORTA DÜNYASI
Geleceği şekillendirecek üç mega trend
Sigorta sektörünün globalde aldığı pay yetersiz
Sigorta sektörü yol ayrımında
LEASING ÖZEL DOSYASI
Leasing sektörünün 2022 Vizyonu
VERGİDE GÜNDEM
Finans sektörüne yüzde 25 vergi anayasaya uygun mu?
BANKNOT
BORSA
Banka hisselerinde yatırım fırsatı sürüyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapıkredi Bankası ve Coca Cola’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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