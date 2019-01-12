Ekonomist’te bu hafta
BEDELSİZ FRANCHISE FIRSATLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Finans sektöründe hangi şirketlerde yeni atamalar oldu?
GÖSTERGE
İller arasındaki fark yerinde sayıyor
- Hükümetin destekleri ekonomiye can verir mi?
- “Türkiye’nin en büyük 12’nci bankası olacağız”
- Akıllı ekranlara büyük yatırım aldı
- Zeytin ihracatını ikiye katlayacak
- Yemek kartlarında rekabet kızışıyor
- Yeni yatırımlarıyla büyümeyi sürdürecek
- “Yurtdışı projelerde gaza basacağız”
YÖNETİM
- Şirketlerde yeni trend iyi yaşam programları
İŞ DÜNYASINDAN
- Global’in demirleyeceği dördüncü kıta hangisi?
- Oto tedarik sanayi teşvik bekliyor
- Endeavor Türkiye 20 girişimci arıyor
- Alarko, hangi ülkeyi radarına aldı?
- UP Group satın aldı, dünyaya açıldı
- İhracata ağırlık vermeye devam edecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Hedef, çay üretiminde sürdürülebilirlik
- Türkiye’deki uygulamaları diğer ülkelere taşıyacak
VERGİDE GÜNDEM
- Kademeli geçişte sona gelindi
BANKNOT
FİNANS
- 2019’un veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
BESMETRE
- Kadınlar emeklilik için daha hazırlıksız
BORSA
- İlk çeyrek için portföy önerileri
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- ŞOK Marketler ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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