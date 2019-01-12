Ekonomist’te bu hafta

Ocak 13, 2019 0 Yorum 80 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

BEDELSİZ FRANCHISE FIRSATLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Finans sektöründe hangi şirketlerde yeni atamalar oldu?
GÖSTERGE
İller arasındaki fark yerinde sayıyor

  • Hükümetin destekleri ekonomiye can verir mi?
  • “Türkiye’nin en büyük 12’nci bankası olacağız”
  • Akıllı ekranlara büyük yatırım aldı
  • Zeytin ihracatını ikiye katlayacak
  • Yemek kartlarında rekabet kızışıyor
  • Yeni yatırımlarıyla büyümeyi sürdürecek
  • “Yurtdışı projelerde gaza basacağız”

YÖNETİM

  • Şirketlerde yeni trend iyi yaşam programları

İŞ DÜNYASINDAN

  • Global’in demirleyeceği dördüncü kıta hangisi?
  • Oto tedarik sanayi teşvik bekliyor
  • Endeavor Türkiye 20 girişimci arıyor
  • Alarko, hangi ülkeyi radarına aldı?
  • UP Group satın aldı, dünyaya açıldı
  • İhracata ağırlık vermeye devam edecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Hedef, çay üretiminde sürdürülebilirlik
  • Türkiye’deki uygulamaları diğer ülkelere taşıyacak

VERGİDE GÜNDEM

  • Kademeli geçişte sona gelindi

BANKNOT
FİNANS

  • 2019’un veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?

BESMETRE

  • Kadınlar emeklilik için daha hazırlıksız

BORSA

  • İlk çeyrek için portföy önerileri
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • ŞOK Marketler ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz.
  • Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
  • Niçin yükseldi?
  • BİST-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas Analizi.
  • Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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