Ekonomist’te bu hafta
FRANCHISE 100
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
CEO’lar ‘sıfır atık’ı masaya yatırdı
FİNANS KORİDORU
Hayaller hikayelere dönüştü
İlhami Koç ‘danışman’ oldu
Sigortacıların yeni başkanı Atilla Benli
Emir Alpay Odeabank’ta
GÖSTERGE
YEP’teki hedefler ekonomiyle uyumlu değil
Enflasyon tek haneye geri döndü
Dış ticaret tablosunda değişiklik yok
MB’nin faiz indirimine enflasyon desteği
“Ulusal şampiyonlar yaratmamız gerekiyor”
Pierre Cardin’in kozmetik haklarını aldı
10 milyon dolarlık yatırıma soyundu
Turizmde atamalar iyice hız kazandı
“Tarımda girişimcilerle kontratlı büyüyeceğiz”
Anadolu mirasının destekçileri artıyor
TEKNOLOJİ
Akıllı telefonlarda yapay zeka rekabeti
İŞ DÜNYASINDAN
Cirosunu ikiye katlayacak
Çukur ve Zula’dan işbirliği
Yeni yatırımlar geliyor
Catering ve güvenlikte şirket satın alabilir
50 milyon kadına ulaştı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Tarladan eczaneye’ misyonuyla üretiyor
Türkiye’nin sağlık nabzı ölçüldü
GİRİŞİM
‘İyi işler’ ile güçlenecek
Kadın girişimciliğini destekleme zirvesi
VERGİDE GÜNDEM
Futbolcu ücretlerinde vergi kesintisi oranı ne olmalı?
BORSA
Yerli araç kampanyası otomotivi nasıl etkiler?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Otokar’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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