Ekonomist’te bu hafta

Ekim 5, 2019 0 Yorum 56 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

FRANCHISE 100
PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
 İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK
 CEO’lar ‘sıfır atık’ı masaya yatırdı

FİNANS KORİDORU
 Hayaller hikayelere dönüştü
İlhami Koç ‘danışman’ oldu
Sigortacıların yeni başkanı Atilla Benli
Emir Alpay Odeabank’ta

GÖSTERGE
 YEP’teki hedefler ekonomiyle uyumlu değil
Enflasyon tek haneye geri döndü
Dış ticaret tablosunda değişiklik yok

MB’nin faiz indirimine enflasyon desteği
“Ulusal şampiyonlar yaratmamız gerekiyor”
Pierre Cardin’in kozmetik haklarını aldı
10 milyon dolarlık yatırıma soyundu
Turizmde atamalar iyice hız kazandı
“Tarımda girişimcilerle kontratlı büyüyeceğiz”
Anadolu mirasının destekçileri artıyor

TEKNOLOJİ
 Akıllı telefonlarda yapay zeka rekabeti

İŞ DÜNYASINDAN
 Cirosunu ikiye katlayacak
Çukur ve Zula’dan işbirliği
Yeni yatırımlar geliyor
Catering ve güvenlikte şirket satın alabilir
50 milyon kadına ulaştı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 ‘Tarladan eczaneye’ misyonuyla üretiyor
Türkiye’nin sağlık nabzı ölçüldü

GİRİŞİM
‘İyi işler’ ile güçlenecek
Kadın girişimciliğini destekleme zirvesi

VERGİDE GÜNDEM
 Futbolcu ücretlerinde vergi kesintisi oranı ne olmalı?

BORSA
 Yerli araç kampanyası otomotivi nasıl etkiler?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 İş Bankası ve Otokar’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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