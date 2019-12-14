Ekonomist’te bu hafta

Aralık 14, 2019 0 Yorum 125 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

TİCARETTE ÇİN RÜZGARI

PANO
ETKİNLİK
Perakendenin devleri buluştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
 İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
 Adnan Bali’den girişimcilere 5 kritik tavsiye

GÖSTERGE
 Faizde tehlikeli suların kıyısındayız
Sanayi son çeyreğe yavaş girdi
Cari fazlada erime başladı

2020’de faizin seyrini enflasyon belirleyecek
“Markalı ihracatla büyümeyi hedefliyoruz”
Turizm sektörüne Cunda’dan girdi
45 milyon dolara yeni fabrika kurdu
Yeni alanlarla yurtdışına açılacak
İstanbul turizmine Galataport dopingi
“2020’de yüzde 75 büyüme hedefliyoruz”
Eş CEO’luk modeli giderek yayılıyor

İŞ DÜNYASINDAN
 Beymen Club yurtdışına açılacak
Kaplıcalarda ‘ruhsat’ sorunu yaşanıyor
Fransa’da yayınevi kurdu
Suriye’deki daralmayı Irak ile telafi ettiler
Yüzde 10-15 büyüme hedefliyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 Beş yılda 30 bin öğrenciye ulaşacak
İstanbul’un ‘spor haritası’nı çıkardı

GİRİŞİM
Dönerde girişim fırsatı
Tekstilcileri dünyaya açacaklar
İSO’dan 350 bin TL ödül

VERGİDE GÜNDEM
 2020 yılı gelir vergisi tarifesi ne olur?

BANKNOT

BORSA
Hangi hisseler 2020’de öne çıkar?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 TSKB ve Coca Cola İçecek’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve
kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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