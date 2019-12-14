Ekonomist’te bu hafta
TİCARETTE ÇİN RÜZGARI
PANO
ETKİNLİK
Perakendenin devleri buluştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Adnan Bali’den girişimcilere 5 kritik tavsiye
GÖSTERGE
Faizde tehlikeli suların kıyısındayız
Sanayi son çeyreğe yavaş girdi
Cari fazlada erime başladı
2020’de faizin seyrini enflasyon belirleyecek
“Markalı ihracatla büyümeyi hedefliyoruz”
Turizm sektörüne Cunda’dan girdi
45 milyon dolara yeni fabrika kurdu
Yeni alanlarla yurtdışına açılacak
İstanbul turizmine Galataport dopingi
“2020’de yüzde 75 büyüme hedefliyoruz”
Eş CEO’luk modeli giderek yayılıyor
İŞ DÜNYASINDAN
Beymen Club yurtdışına açılacak
Kaplıcalarda ‘ruhsat’ sorunu yaşanıyor
Fransa’da yayınevi kurdu
Suriye’deki daralmayı Irak ile telafi ettiler
Yüzde 10-15 büyüme hedefliyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Beş yılda 30 bin öğrenciye ulaşacak
İstanbul’un ‘spor haritası’nı çıkardı
GİRİŞİM
Dönerde girişim fırsatı
Tekstilcileri dünyaya açacaklar
İSO’dan 350 bin TL ödül
VERGİDE GÜNDEM
2020 yılı gelir vergisi tarifesi ne olur?
BANKNOT
BORSA
Hangi hisseler 2020’de öne çıkar?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TSKB ve Coca Cola İçecek’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve
kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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