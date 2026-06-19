“Sessiz Lüks” konsepti DAP Ataşehir 173 ile yeni nesil yaşam standardına dönüştü

DAP Gayrimenkul Geliştirme, satışa çıkardığı yeni projesi Ataşehir 173’ün lansmanını gerçekleştirdi.

16 Haziran tarihinde İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, DAP’ın şehirleri dönüştüren vizyonuna ve Ataşehir 173’ün ön plana çıkan özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Gürültüden uzak her detayında ayrıcalıklı yaşam"

Ataşehir 173’ün dikkat çekici özelliklerine değinen DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, şunları söyledi: “DAP Gayrimenkul Geliştirme ve Emlak Konut güvencesiyle, İstanbul’un en hareketli noktalarından birinde ayrıcalıklı yaşam alanı sunuyoruz. Ataşehir 173 ile bölgeye yeni bir vizyon kazandırdık ve ‘Sessiz Lüks’ olarak bir konsept belirledik: Gürültüden uzak ama her detayı ayrıcalıklı, kalabalıklardan uzak ama hayatın tam içinde bir dünya. Şehre bu kadar yakın olup, bu kadar sessiz kalabilmek sadece iyi planlanmış konseptle mümkün olur. Biz de bu projemizde istedik ki kaotik şehir temposu dışarda kalsın ve modern kentin tüm ayrıcalıkları evimizin içinde olsun. Ataşehir 173’te geliştirdiğimiz ‘Sessiz Lüks’ kurgusu, yine bizim tarafımızdan geliştirilen tescilli ‘Sağlıklı Ev’ konseptimizin de güncel yansıması niteliğini taşıyor. Doğayla kurulan güçlü ilişki üzerine inşa edilen bu yaklaşım, modern şehir yaşamında konforu ve sakinliği merkeze alan yeni bir standart sunuyor. Böylece Ataşehir 173, yalnızca mimari bir proje değil; aynı zamanda sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir modelin de temsilcisi olarak öne çıkıyor. Bu anlamda ‘Sessiz Lüks’, bizim için geleceğin yaşam biçimini bugünden inşa etme vizyonudur.”