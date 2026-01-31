2026 TOKİ 500 bin konut kura sonuçları: Sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında devam eden kura sürecinde dört hafta tamamlandı. Kuralar 29 Aralık 2026 tarihinde başlarken, 25 Ocak 2026 itibarıyla 32 ilde toplam 121 bin 265 konutun hak sahipleri netleşti.

Şu ana kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun olmak üzere 32 ilde toplam 121 bin 265 konut için kura çekimi tamamlandı.