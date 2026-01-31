2026 TOKİ 500 bin konut kura sonuçları: Sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı

TOKİ’nin 81 ilde hayata geçirdiği 500 bin konutluk sosyal konut projesinde kura süreci devam ederken, hak sahiplerinin netleşmeye başlamasıyla birlikte 2026 yılına ilişkin il il sonuçlara erişim ekranına yönelik aramalar da yoğunlaştı. Başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını nereden ve nasıl sorgulayabileceklerini araştırıyor. Peki, 2026 TOKİ il il kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
1 32 ilde kura çekimleri yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında devam eden kura sürecinde dört hafta tamamlandı. Kuralar 29 Aralık 2026 tarihinde başlarken, 25 Ocak 2026 itibarıyla 32 ilde toplam 121 bin 265 konutun hak sahipleri netleşti.
Şu ana kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun olmak üzere 32 ilde toplam 121 bin 265 konut için kura çekimi tamamlandı.
2 TOKİ kura sonucu nasıl sorgulanır?
Başvuruda bulunan vatandaşlar, sonuçları nasıl öğreneceklerini merak ediyor. Sonuçlar, TOKİ'nin internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor.
Kura sonuçları açıklanan illerde hak sahiplerine ait listeler, isim sırasına göre yayımlanıyor.
TOKİ KİRA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-devlet)
TOKİ KİRA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (TOKİ internet sitesi)
3 Kura takvimi belli oldu mu?
Yeni haftanın kura takvimi de belli oldu. Buna göre,
3 Şubat Salı: Kayseri
6 Şubat Cuma: Osmaniye
8 Şubat Pazar: Kırıkkale
11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa'da kura çekimleri yapılacak.
4 TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri açıklandı mı?
TOKİ, İstanbul ve İzmir için kura tarihlerini açıkladı. Buna göre, İzmir'de 6 Mart 2026'da, İstanbul'da ise 9-12 Mart 2026 tarihlerinde kura çekimi yapılacak.
Ankara için ise kura takvimi henüz açıklanmadı.