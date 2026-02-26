CR7 İspanyol Kulübü Almeria'ya ortak oldu: Yüzde 25 hissesini satın aldı

Brunswick Group'un açıklamasında, Ronaldo'nun CR7 Sports Investments iştiraki aracılığıyla Almeria Kulübünün yüzde 25'lik hissesini satın aldığı belirtildi. Dünyanın ilk milyarder futbolcusu Cristiano Ronaldo , İspanyol futbol kulübü UD Almería'nın %25 hissesini satın alarak spordaki ticari faaliyetlerini genişletti.

Ronaldo, hisse satın alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbola, sahanın ötesinde katkıda bulunmak uzun zamandır hayalimdi. Almeria, güçlü temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü." ifadelerini kullandı.

CR7 Sports Investments'ın açıklamasında, hisse için ne kadar ödeme yapıldığına dair detay verilmedi. Yaklaşık 6 yıldır Suudi Arabistanlı kulüp sahipleri tarafından yönetilen Almeria'nın başkanı Mohamed Al-Khereiji ise "Cristiano'nun yatırım yapmak için kulübümüzü seçmesinden çok memnunuz. İspanyol liglerini çok iyi tanıyor ve hem takım hem de akademi açısından burada inşa ettiğimiz şeyin potansiyelini anlıyor." diye konuştu.

Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen 41 yaşındaki Ronaldo, 2023'te Al Nassr'a transfer olmuştu. Son olarak 2023-2024 sezonunda LaLiga'da yer alan Almeria, 27 haftası geride kalan ikinci ligde üçüncü sırada bulunuyor.