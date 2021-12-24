ABD’li gayrimenkul yatırımcısı Todd Baldwin, gayrimenkul zenginliğe giden bir yol olduğuna inanıyor. “Kolay olduğunu söylemeyeceğim ama oldukça basit: Sadece gayrimenkul satın alırsanız ve 20 yıl boyunca üzerinde durursanız, onu ödediğinizden çok daha fazla satarsınız” diyor.

CNBC’nin haberine göre Baldwin, 2020’de yılda 600 bin dolar kira geliri elde etmişti. Bu yıl ise 1.5 milyon dolar gelir bekliyor. 12 yaşında çalışmaya başlayan Baldwin ilk olarak saati 3 dolara gübre kürelemiş. 2014 yılında sigorta işine girmiş. Bugün geliri büyük oranda gayrimenkulden geliyor. Bu gelire giden yolda ABD’de var olan gizli müşteri uygulaması gibi sistemlerle bütçe yaratmış. Baldwin bugün 6 mülkü olan ve her birinin odalarını ayrı ayrı kiralayan bir dolar milyoneri.

Baldwin’in stratejisi her ülkede uygulanamayabilir. Bir miktar ABD’ye özgü görünüyor. Ancak onun öyküsü Business Insider’a göre şöyle:

Baldwin ilk mülküne 23 yaşında yatırım yaptı. Seattle’ın dışında 506.000 dolarlık, altı yatak odalı bir evdi. O zamanlar kız arkadaşı (şimdi eşi) ile evin 2 odasını, birini yatak odası, diğerini ofis olarak kullandı. Diğer dört odayı kiraladı, bu da aylık konut ödemesini karşıladı.

Satın aldığı evden kira geliri elde ettiği için maaşına ek olarak para biriktirebildi ve kiraya vermek üzere mülk satın almaya devam etti. 25 yaşına geldiğinde, Baldwin’in net değeri 1 milyon doları aştı.

Bu yıl 29 yaşında. Yıllık 1.5 milyon dolar gelir bekliyor. Başarısını şansa ve iki stratejiye bağlıyor.

1- Odalarını kiralamak.

Baldwin, ilk evinin ipoteğini dengelemek için altı yatak odasından dördünü kiraladı. Bu, kendisi ve kız arkadaşı için daha az yer anlamına geliyordu, ancak onların evde karlı bir şekilde yaşamalarını sağladı. Çünkü, tek başına ev kiralama masrafına girmek istemeyenler için bu şekilde oda kiralamanın bir iş fırsatı olduğunu düşündü. Balwin, “Bu yüzden mülk satın almaya kiralamaya başladım. Biraz alışılmışın dışında ama bizim için inanılmaz kazançlı oldu. Bütün bir evi bir kişiye veya aileye kiralamaktan daha fazla yoğunluk gerektiriyor. Yönetmeniz gereken daha fazla kiracınız var ve oda arkadaşlarını kişiliklerine göre eşleştirmeye çalışmak önemli. Ancak pahalı yerlerde buna çok ihtiyaç var” diyor.

Baldwin bugün aynı işe devam ediyor. Garajını stüdyo daireye çevirerek triplex’e çevirdikleri dublekste yaşıyorlar. Evin bir bölümünde yaşıyorlar ve diğer ve garaj alanını kiralıyorlar.

2. Gözden kaçan, geleceği parlak mahallelerde ev satın alın

Baldwin, “Başarılı bir gayrimenkul yatırımcısı olmak istiyorsanız pazarı bilmek önemli. Mahallelerde dolaşarak, gözden kaçan ama gelişme belirtileri gösterenleri yerleri arayarak zaman harcamak önemli” diyor.

Seattle’ın hemen dışındaki mülklere yatırım yapmayı tercih eden Baldwin, “Çoğu insan en iyi mahalledeki en kötü evi satın alır. Gözden kaçan mahallelerde güzel evler satın aldım. Ama bunu sadece gördüğüm gelişme nedeniyle yaptım” diyor.

Şu an yaşadığı yer eskiden oldukça kötü olarak anılan bir lokasyonmuş. Baldwin, 2019’da bu evi aldığında yaşam belirtileri görmüş ve mülkün değeri hızla artmış. 900.000 dolara satın aldığı dubleks, yakın zamanda 1,4 milyon dolara çıkmış.

Baldwin, “Gayrimenkul satın almak için asla mükemmel zaman yoktur. İnsanlar acele edebilir, bu iyi olmayan bir şey ama bekleyip fırsatları da kaçırabilirler. Gayrimenkul almak için beklemeyin, gayrimenkul alın bekleyin. Uzun vadeli büyümeden yararlanabilirsiniz” diyor.