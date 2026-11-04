Emekliler için seyyanen zam gündemde: 15 bin liraya kadar artış formülü masada

Akbaş, kulislerde konuşulan ve AK Parti kurmayların aktardığına da NTV canlı yayınında şöyle anlattı:

“Emeklilere seyyanen zam olabileceği ve bu zammın da 10 bin lira ya da 15 bin lira olabileceği bir çalışmanın olduğu ifade ediliyor. Etki analizleri de ortaya çıkarılıyor. 10 bin lira olursa Hazine'ye yıllık maliyeti 2,16 trilyon, 15 bin liralık seyyanen zam olursa da 3,24 trilyon lira olduğu hesaplandığı ifade ediliyor.”

“AK Parti kurmayların aktardığı bilgiler çerçevesinde yıl sonunda tüm emeklilere bir enflasyon farkı verilecek.” diye konuşan Akbaş, “Enflasyon farkıyla beraber refah payı da verilmesi gündemde.” ifadesini kullandı.