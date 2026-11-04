İstanbullular dikkat! 8 Kasım'da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.

Çalışmalar nedeniyle Topkapı yönündeki yan yol, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00'ten itibaren geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Bu süreçte trafik akışı, 15 gün boyunca D-100 Karayolu üzerinden sağlanacak.

Topkapı istikametindeki yan yol, 23 Kasım Pazartesi günü tek şerit üzerinden yeniden ulaşıma açılacak.

Bakırköy'de üç yol trafiğe kapatılacak

Diğer yandan, Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'nda Marmaray hattının üzerinden geçen köprüde de yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu çalışmalar kapsamında Adnan Kahveci Bulvarı ile Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak, 8 Kasım Pazar günü saat 24.00'ten itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Trafik alternatif güzergahlara yönlendirilecek

Ulaşım ve Trafik Komisyonunun aldığı karar kapsamında araçlar, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak üzerinden yönlendirilecek. Yayaların geçişi ise köprünün yanına yapılacak geçici rampa aracılığıyla sağlanacak.

Ekonomik ve yapısal ömrünü tamamlayan mevcut köprü yıkılarak yerine 60 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 3 açıklıktan oluşan yeni bir köprü yapılacak. Yenileme çalışmalarının 180 günde tamamlanması hedefleniyor.