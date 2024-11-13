ARA
DOLAR
34,34
-0,06%
DOLAR
EURO
36,47
-0,19%
EURO
GRAM ALTIN
2882,44
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9356,97
1,41%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Ankara, İstanbul, İzmir... TOKİ 44 ilde arsa satışı yapacak

Ankara, İstanbul, İzmir... TOKİ 44 ilde arsa satışı yapacak

Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde 901 muhtelif arsanın satışını yapacak.

13 Kasım 2024 | 11:16
Ankara, İstanbul, İzmir... TOKİ 44 ilde arsa satışı yapacak

TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 44 ilde toplam 901 arsa satışa sunacak. Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alan bilgilere göre müzayede tarihleri 27-28 ve 29 Kasım 2024.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Yüzde 25 Peşin/48 ay vade, Yüzde 40 peşin, 36 ay vade gibi ödeme seçenekleri sunuluyor. Müzayedeler Toki İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, Ankara Bilkent Otel ve Konferans merkezinde düzenlenecek. Ayrıca online katılım imkanı da mevcut.

ARSALARIN BULUNDUĞU İLLER

  • 27 Kasım Çarşamba: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla
  • 28 KASIM Perşembe: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ
  • 29 Kasım Cuma: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van.  (Detaylı bilgiye Emlak Müzayede'nin sitesinden ulaşabilirsiniz.)

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2882,44 0,4%
  • ALTIN ONS 2610,56 0,41%
  • BIST 100 9356,97 1,41%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,698 0,087%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39796 0,28587%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,5 0,5%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,343 -0,0594%
  • EURO/DOLAR 1,0609 -0,1299%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4692 -0,1856%
  • STERLIN/DOLAR 1,27294 -0,12749%
Borsa Haberleri
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL