Ankara, İstanbul, İzmir... TOKİ 44 ilde arsa satışı yapacak

TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 44 ilde toplam 901 arsa satışa sunacak. Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alan bilgilere göre müzayede tarihleri 27-28 ve 29 Kasım 2024.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Yüzde 25 Peşin/48 ay vade, Yüzde 40 peşin, 36 ay vade gibi ödeme seçenekleri sunuluyor. Müzayedeler Toki İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, Ankara Bilkent Otel ve Konferans merkezinde düzenlenecek. Ayrıca online katılım imkanı da mevcut.

ARSALARIN BULUNDUĞU İLLER